Обработка томатов от фитофторы летом: чем и как советуют эксперты

Фитофтора на помидорах

Реклама

Что такое фитофтора и когда она возникает

Фитофтора (от греческого Phytophthora, что означает «разрушитель растений») — это род оомицетов, являющихся патогенами растений. Их часто ошибочно называют грибками, но на самом деле они принадлежат к отдельной группе организмов, родственных бурым водорослям. Эти микроорганизмы вызывают одни из самых разрушительных заболеваний сельскохозяйственных культур во всем мире, в частности фитофтороз картофеля и томатов, что может привести к полному уничтожению урожая.

Фитофтор поражает все части растения: листья, стебли, плоды и клубни. Симптомы обычно начинаются с появления бурых пятен на листьях, которые быстро увеличиваются и покрывают большие участки. Во влажную погоду на нижней стороне листьев может появляться белый налет — это спороношение патогена. Потом пораженные ткани отмирают, а плоды загнивают.

Основные условия для возникновения фитофторы — это высокая влажность. Это самый важный фактор. Фитофтора активно развивается при высокой влажности воздуха (свыше 75%) и наличии капельной влаги на поверхности растений (роса, туман, частые дожди, чрезмерный полив). Споры патогена нуждаются в воде для прорастания и заражения растения.

Реклама

Наиболее благоприятная температура для развития фитофторы колеблется от 18°C до 25°C. Прохладные ночи с обильной росой и тёплые дни создают идеальные условия для ее распространения. Однако патоген может развиваться и при более низких (5°C) или более высоких (30°C) температурах, хотя и медленнее.

Споры фитофторы могут зимовать в почве на пораженных остатках растений или клубнях, а также переноситься с зараженным посадочным материалом. Именно оттуда начинается первоначальное заражение. Загущенные посадки препятствуют высыханию листьев после дождя или полива, создавая микроклимат с повышенной влажностью, что способствует развитию болезни.

Обычно фитофтор начинает проявляться во второй половине вегетационного периода, особенно когда погодные условия становятся неблагоприятными (частые дожди, похолодание). Если профилактические мероприятия не проводятся, то риск заражения значительно возрастает.

Одним из ключевых аспектов успешной защиты томатов является содержание растений в сухом виде. Мы не допускаем, чтобы длительное время на листьях, стеблях или кистях находилась излишняя влага — будь то конденсат, поливная влага или роса. Этого допускать нельзя, ведь именно из влаги, которая может находиться на листьях, болезнь будет прорастать внутрь растения.

Реклама

Поскольку некоторое количество возбудителей болезней находится в почве, свежевысаженные растения рассады нужно профилактически обработать. Это важно, ведь именно на рассаде еще неустойчива собственная иммунная система.

Чем разделать помидоры от фитофторы сейчас

Пора проводить последующую обработку. Почему сейчас, на этой стадии развития растений? Во-первых, обработка, которую мы проводили маленьким растеньицам, уже не действует и не защищает их. Во-вторых, сейчас начинают складываться условия, которые могут спровоцировать быстрое развитие находящихся в почве патогенов. С повышением температуры на улице повышается и влажность, что создает питательную среду для фитофторы. Поэтому сейчас мы проводим вторую профилактическую обработку, чтобы укрепить защитные функции растений.

Специалисты советуют обработать помидоры препаратом Редомил Голд МЦ. Это хорошо известное, надежное и проверенное временем средство. Недавно появился новый препарат — Редомил Голд Р.

Оба препарата являются двухкомпонентными и содержат действующее вещество контактного действия и действующее вещество системного действия.

Реклама

Системное действующее вещество в обоих препаратах одинаковое — металлаксил-М (в разных количествах). Однако контактное действующее вещество разное: у Редомил Голд МЦ это манкоцеп, а у Редомил Голд Р — хлорокис меди.

Эксперты отмечают, что если ваши растения во время обработки цветут, на них есть цветочки, не желательно обрабатывать медсодержащими препаратами. Редомил Голд Р является медсодержащим. Его лучше использовать, когда растения не цветут (на стадии рассады или после цветения).

Редомил Голд МЦ хорошо подходит как для профилактики, так и для лечения, и им можно обрабатывать томаты во время цветения.

Как использовать препараты против фитофторов

Для томатов, пораженных фитофторозом, рекомендуется растворить 25 г препарата Редомил Голд МЦ на 5 л воды. Срок ожидания составляет 14 дней.

Реклама

Кроме картофеля и томатов, этим препаратом можно обрабатывать огурцы, лук (против ложной мучнистой росы), виноград (против мельью, черной пятнистости, серой и белой гнили) в пропорции 25 г на 5 л воды.

Редомил Голд Р использовать в расчете 50 г на 5 л воды, то есть вдвое больше концентрации для растворения в 5 л воды.

До разбавленного препарата добавьте прилипач. Прилипатели существенно повышают качество проводимых обработок, поскольку они помогают более качественно распространить рабочий раствор по поверхности растения.

При использовании препаратов всегда соблюдайте средства личной гигиены: используйте перчатки, очки, защитную маску.

Реклама

Любые обработки по листу нужно проводить либо в вечернее время, либо в пасмурную погоду. Наносить рабочий раствор на поверхность растения нужно равномерно, стараясь, чтобы жидкость из растения не стекала.