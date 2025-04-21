Обращайте внимание на маркировку: она расскажет, какое мясо в магазине лучше не покупать.

Чего следует избегать при покупке мяса в магазине / © Pixabay

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Специалисты контроля качества продуктов питания и защиты прав потребителей предостерегают: определенные надписи и формулировки на упаковке фарша могут указывать на низкое качество, скрывать вредные добавки или даже содержать потенциальную угрозу для здоровья.

Основной признак — это нечеткое наименование продукта

Эксперты рекомендуют прежде всего обращать внимание на размытые, общие названия. Остерегайтесь фарша, который имеет маркировку, подобную:

фарш домашний;

фарш ассорти;

фарш особенный;

мясной продукт рубленый;

просто Фарш (без указания вида мяса).

Почему такие названия являются проблемными? Они не дают покупателю никаких точных сведений о составе продукта. Под такими “общими” обозначениями производитель может скрывать:

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неопределенное соотношение мяса — например, в фарше с маркировкой “ассорти” может содержаться 90% более дешевой свинины и только 10% говядины;

использование менее подходящих частей — в состав могут входить обрезки, жир, соединительная ткань, а иногда и кожа — все это может оказаться в фарше с неопределенным названием;

добавление воды и добавок — чтобы увеличить вес и улучшить вид менее качественного сырья.

Ищите точность на этикетке

Честный производитель всегда четко указывает, из какого мяса изготовлен фарш: “говяжий”, “свиной”, “куриный”, “индюшиный”. Это позволяет точно понять, что вы покупаете. Лучше всего, когда указан еще и сорт мяса (например, высший сорт) или процент жира.

Не забывайте проверять мелкий шрифт

Даже если название выглядит конкретным, не поленитесь ознакомиться с полным составом продукта и обратить внимание на срок годности:

состав — проверьте, нет ли в списке неожиданных ингредиентов, таких как соевый белок, клетчатка, крахмал, большое количество воды, фосфаты (влагодержатели), консерванты или усилители вкуса (особенно если вы ищете чисто мясной продукт). Их наличие может указывать на попытку удешевить фарш.

срок годности — фарш быстро портится из-за большой поверхности контакта с воздухом и бактериями. Выбирайте свежий продукт, тщательно проверяя дату изготовления и конечный срок потребления. Никогда не покупайте фарш, срок годности которого близится к концу, даже если на него есть большая скидка.

Помните, что наиболее оптимальным вариантом является приобрести цельный кусок мяса у проверенного продавца и приготовьтесь сделать фарш самостоятельно дома или обратитесь к мяснику в магазине с конкретным выбором куска.