Обращение турецкой учительницы к родителям покорило Сеть: что она сказала

Преподаватель отметила, что ее работа – обучать детей, но для того, чтобы получить хороший результат, родители также должны работать дома над некоторыми важными вещами.

Учительница из Турции, которая преподает в школе английский язык, обратилась в Сети к родителям с призывом научить детей уважать образование и преподавателей и считать получение знаний важным в жизни. Кроме того, она отметила, что родителям следует перед школой говорить со своими детьми о доброте, вежливости, внимательности, инклюзивности и вреде от коварства и сплетен.

Такое обращение преподавательница опубликовала в Instagram.

Педагогиня подчеркнула, что ее работа – обучать детей, но для того, чтобы получить хороший результат, родители также должны работать дома над некоторыми важными вещами. Она призывает поощрять ребенка уважать и уважать образование.

"Для того, чтобы обучение состоялось, вы и ваш ребенок должны считать его образование важным и рассматривать меня, учителя, как важный ключ к получению образования. И поверьте мне, как только вы начнете проявлять неуважение ко мне и к моей работе, ваш ребенок будет следовать вашему примеру", – написала она.

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Преподаватель отметила, что дети должны понимать, что возможность получить образование – это честь и привилегия. Если все будут помнить об этом, то смогут создать культуру подлинного уважения к знаниям, которая сделает обучение успешным.

Крайне важной педагог считает так называемую трудовую этику. То есть надо призывать ребенка не срезать углы, а работать над сложными и даже скучными уроками, которые иногда вызывают разочарование. По мнению преподавательницы, сильная трудовая этика на дому не только будет способствовать успеваемости в школе, но и поможет ребенку развить навыки, необходимые для успеха в жизни.

Также педагог отмечает, что разнообразие доступа к информации влияет на продолжительность внимания, а мгновенный доступ к знаниям и развлечениям не всегда приносят пользу детям в классе. Она призвала родителей читать своим детям или выделить время для самостоятельного чтения, а также рассказать им истории и больше разговаривать. Это приведет к большей сосредоточенности в обучении.

Учительница отмечает, что с детьми также следует говорить о доброте, вежливости, внимательности к учителю и сверстникам.

"Конечно, лучший способ научить доброте — это моделировать ее, но этого редко бывает достаточно. Доброте надо обучать явно и намеренно. Поговорите со своим ребенком об инклюзивности. Расскажите им о вреде и боли от сплетен и подлости. И дайте ему конкретные инструменты, чтобы он мог помочь другим почувствовать себя замеченными, ценными и включенными. Научите своего ребенка быть тем, кто говорит: "Сядь с нами" и "Поиграй с нами". И предупредите, что не всегда легко быть хорошим. Это даже не всегда приятно. Но это всегда правильно", – пишет она.

Кроме того, детям важно держать контроль над своим телом.

"Детям трудно сидеть на месте и даже иметь элементарный контроль над своим телом. Они крутятся и капризничают. Они падают со своих парт. И они, кажется, не могут держать свои руки при себе. Печальная реальность заключается в том, что некоторые причины такого поведения находятся вне вашего или моего контроля. Структура современного школьного дня не предусматривает достаточного времени для игр и движения, что негативно сказывается на поведении учеников", – написала преподавательница.

Тем не менее есть вещи, которые можно сделать дома: ограничить время перед экраном, настаивать на том, чтобы ребенок играл на улице и занимался физической активностью.

Педагог также отметила, что ребенок должен идти в школу с ожиданием того, что некоторые вещи будут тяжелыми или даже скучными. Ученик не обязан любить все, что делает на уроке, но должен иметь положительный подход к обучению.

"Правда в том, что я не только учу вашего ребенка согласно образовательных стандартов, но и учу всех других жизненных навыков. Но моей основной работой не может быть всегда, на каждом уроке учить их усердно работать и хорошо себя вести. Они должны приходить на урок, уже зная эти вещи, и это должно прийти прежде всего из дома. Это должно исходить от вас. Я уверена, что с вашей помощью и сотрудничеством мы сделаем замечательную работу!" – резюмировала учительница.

Обращение турецкого преподавателя английского языка к родителям

Обращение турецкого преподавателя английского языка к родителям

Обращение турецкого преподавателя английского языка к родителям

Обращение турецкого преподавателя английского языка к родителям

Обращение турецкого преподавателя английского языка к родителям

Обращение турецкого преподавателя английского языка к родителям

Обращение турецкого преподавателя английского языка к родителям

Обращение турецкого преподавателя английского языка к родителям

Обращение турецкого преподавателя английского языка к родителям

Обращение турецкого преподавателя английского языка к родителям

Ранее сообщалось, что в школах Украины отменили золотые и серебряные медали.

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