Обратная сторона "гламурной" жизни: бортпроводница раскрыла неочевидные трудности своей работы

Бортпроводница раскрыла неочевидные трудности своей работы / © Pixabay

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Жизнь стюардессы, которая часто кажется полным путешествий и романтики, на самом деле испытывает немало скрытых трудностей. В популярном сообществе на Reddit одна из бортпроводниц откровенно рассказала о своем опыте, развеивая мифы о «гламурной» профессии.

Об этом пишет Unilad.

Пользователей интересовали неочевидные негативные аспекты работы, и женщина без колебаний ответила на главные вопросы. Наибольшей проблемой она назвала неудобный график:

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Постоянная смена часовых поясов Работа, когда другие отдыхают, приводит к сбою биологических часов и регулярному пропуску семейных праздников.

Физические последствия. Длинные рабочие часы вызывают боль во всем теле, а постоянное влияние сухого воздуха в салоне самолета обезвоживает кожу и волосы.

Сложности с личной жизнью Из-за нестабильного графика трудно строить отношения и поддерживать связи.

Кроме того, бортпроводница вспомнила о невидимом для пассажиров аспекте — турбулентности. По ее словам, она с течением времени научилась относиться к ней спокойно и теперь использует как возможность для отдыха.

В заключение, отвечая на вопрос о личной жизни, она призналась, что работа помогла ей преодолеть интроверсию. Несмотря на напряженный график, она находит время на хобби, в частности бадминтон, который помогает ей оставаться активной и отвлекаться от рутины.

Напомним, настоящий скандал разгорелся вокруг авиакомпании Spirit Airlines: пассажирка утверждает, что ей отказали в посадке на рейс из-за ее шорт. Однако у авиаперевозчика есть своя версия событий, заявляя, что причиной инцидента стало «деструктивное поведение» женщины.