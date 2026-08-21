Обратно в будущее: 9 «устаревших» трендов в гостиной, которые снова становятся модными

Дизайн интерьера

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В дизайне интерьера почти ничего не исчезает навсегда. То, что еще вчера казалось безнадежно старомодным и напоминало квартиру бабушки, по мнению дизайнеров, через несколько десятилетий неожиданно возвращается — но уже в новом прочтении.

Именно это сейчас происходит с интерьерами гостиных. После длительного господства минимализма, гладких поверхностей, нейтральных цветов и максимально простой мебели дизайнеры вновь обращаются к фактурам, орнаментам, дереву, бархату и декоративным деталям.

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Однако есть немаловажный нюанс, тренды прошлого не возвращаются в своем первоначальном виде. Современные дизайнеры используют их дозированно, сочетают с лаконичной мебелью и превращают в выразительные акценты.

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Вот девять тенденций, еще недавно называвших устаревшими, а теперь они снова претендуют на место в стильной гостиной.

1. Деревянные панели: больше не привет с 1970-х

Темные комнаты, стены которых от пола до потолка были обшиты деревом, долгое время считали одним из самых ярких символов устаревшего интерьера. Во время ремонта такие панели часто демонтировали первыми, пытаясь сделать пространство более светлым и современным.

Теперь дерево возвращается. Но вместо дешевой имитации дизайнеры делают ставку на качественные материалы, красивую текстуру и продуманную столярную работу. Деревянная стена может стать архитектурным акцентом гостиной, особенно если рядом разместить мебель современной формы.

Интересно работает и контраст эпох: например антикварное кресло на фоне деревянных панелей можно дополнить минималистичным столиком или современным светильником.

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Деревянные панели

2. «Зона для разговоров»: гостиная снова становится местом общения

Привычка расставлять диван и кресла вдоль стен долгое время казалась наиболее практичным решением, особенно для небольших гостиных. В результате посреди комнаты оставалось много свободного места, но сам интерьер нередко выглядел разрозненным и не слишком уютным.

Теперь дизайнеры возвращаются к другому принципу — созданию отдельной разговорной зоны. Диван отодвигают от стены, напротив или под углом ставят одно-два кресла, а композицию объединяют журнальным столиком и ковром. Мебель будто образует небольшой остров внутри комнаты.

Особенно интересно, что такой прием работает не только в просторных домах. Даже в небольшой гостиной несколько десятков сантиметров между диваном и стеной могут зрительно сделать расположение мебели более легким и продуманным.

Главная идея — не телевизор, а люди становятся центром гостиной. Сидения располагают так, чтобы собеседникам было естественно видеть друг друга, не поворачиваясь постоянно в сторону.

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Чтобы композиция не казалась случайной, ее можно объединить большим ковром: передние ножки дивана и кресел должны заходить на него. Небольшой журнальный столик в центре завершит эту своеобразную комнату внутри комнаты.

Это простой способ сделать гостиную уютнее без ремонта или покупки большого количества новой мебели — иногда достаточно просто переставить уже имеющуюся.

Разговорная зона

3. Цветочный ситец: «бабушкины» розы получают второй шанс

Цветочные ткани пережили настоящий бум в 1980-х. Узоры с розами и другими цветами могли одновременно появляться на шторах, диванах, стульях, подушках и даже стенах. В определенный момент цветов стало так много, что дизайнеры практически полностью от них отказались.

Теперь флористические мотивы возвращаются, но главное правило звучит не все сразу. Большие цветочные шторы могут отлично смотреться в комнате со спокойными однотонными стенами. А кресло с растительным принтом способно стать главным декоративным акцентом нейтральной гостиной.

Именно дозированность превращает старомодный принт в современный дизайнерский прием.

Цветочный ситец. Фото: pexels.com

4. Диваны и кресла с «юбкой»

Когда нижнюю часть диванов и кресел часто скрывали тканью, которая спадала почти до пола. Затем на смену такой мебели пришли открытые ножки и четкие геометрические конструкции.

Теперь текстильная «юбка» снова возвращается. Правда, современный вариант гораздо более сдержан. Вместо пышных оборок и рюшей дизайнеры выбирают ровные складки и структурированную ткань. Такой диван может особенно удачно смотреться в эклектическом пространстве, где сочетаются классические и современные предметы.

Чтобы интерьер не казался слишком романтичным, лучше выбирать однотонную ткань насыщенного или природного оттенка.

Диван с юбкой

5. Бахрома, канты и декоративная отделка

Многолетняя любовь к минимализму практически изгнала декоративные детали из наших домов. Подушки стали гладкими, абажуры — простыми, шторы — максимально лаконичными.

Но маятник дизайна качнулся в другую сторону. Бахрома, контрастные канты, декоративная тесьма и другие текстильные детали снова появляются на подушках, пуфах, шторах, диванах и светильниках.

Причина ясна: люди устали от интерьеров, которые выглядят безупречно, но иногда кажутся безликими. В то же время здесь особенно легко переборщить. Одной подушки с бахромой, необычного абажура или контрастной каймы на шторах вполне достаточно. Декор должен привлекать внимание, а не превращать комнату в театральную сцену.

Бахрома

6. Классические картины вместо бесконечной абстракции

В последние годы в современных интерьерах доминировало абстрактное искусство. Большие полотна с геометрическими формами и цветными пятнами стали почти универсальным способом украсить пустую стену.

Теперь дизайнеры все чаще обращаются к традиционной живописи. Пейзажи, натюрморты, портреты и картины в массивных рамах неожиданно отлично чувствуют себя даже в современных квартирах.

И интереснейший прием — не пытаться окружить старинную картину такими же старинными вещами. Напротив, классический пейзаж может висеть над современным диваном, а золоченая рама контрастировать с минималистической тумбой.

Чтобы композиция выглядела цельной, можно взять один из оттенков картины и повторить его в подушках, ковре, шторах или других деталях интерьера.

Классические картины

7. Бархат снова в моде

У бархата сложная дизайнерская репутация. Он становится символом роскоши, то вдруг начинает ассоциироваться с тяжелыми и старомодными интерьерами.

Сейчас материал испытывает очередное возрождение. Причем современный бархат значительно практичнее своих предшественников. Новые мебельные ткани могут быть более устойчивыми к ежедневному использованию, поэтому материал уже не обязательно оставлять только для парадной гостиной, куда никто не заходит. Эффектнее всего выглядят насыщенные цвета: глубокий зеленый, винный, синий, шоколадный и другие сложные оттенки.

Если бархатный диван кажется слишком смелым решением, можно начать с кресла, пуфа или нескольких декоративных подушек.

Бархатный диван. Фото: pexels.com

8. Фактурные стены вместо идеально гладких

Годами идеалом ремонта была совершенно ровная стена. Любое неравенство воспринималось почти как строительный дефект. Теперь дизайнеры намеренно поворачивают поверхностям фактуру. Декоративная штукатурка и другие рельефные покрытия делают даже нейтральную стену более интересной, ведь ее вид меняется в зависимости от освещения.

Но современный подход снова подразумевает сдержанность. Необязательно делать фактурными все стены. Одной акцентной поверхности вполне достаточно. Светлый цвет поможет сохранить чувство пространства, а картина или зеркало в лаконичной раме создадут нужный контраст.

Фактурные стены Фото: pexels.com

9. Шахматный пол выходит за пределы кухни

Черно-белая шахматная плитка мгновенно вызывает ассоциации с американскими кухнями и кафе 1950-х. Но знакомый геометрический узор постепенно переходит и в жилые комнаты. Секрет его нового прочтения — не обязательно укрывать квадратами весь пол.

Шахматный рисунок можно использовать локально, фактически как графический «ковер». Для эксперимента подойдут даже съемные плитки: так можно проверить, насколько активный орнамент подходит конкретной комнате, не начиная капитального ремонта. К тому же шахматная доска не обязана быть черно-белой. Спокойные природные оттенки способны сделать знакомый узор гораздо более мягким.

Шахматный пол

Почему старые тренды возвращаются именно сейчас

Возвращение этих тенденций говорит о значительно более широком изменении по отношению к интерьеру. После лет сдержанного минимализма людям снова хочется домов с характером — просторов, где есть фактура, цвет, история и вещи, которые хочется рассматривать. Отсюда и интерес к дереву, традиционному искусству, орнаментам, бархату и декоративному текстилю.

Но есть принципиальная разница между возвращением тренда и копированием интерьера прошлого. Современная гостиная не должна выглядеть так, будто хозяева просто не производили ремонт последние 40 лет. Секрет — в контрасте и дозировке. Цветочные шторы — но на фоне спокойных стен. Бархатный диван — но простой современной формы. Старая картина — рядом с новой мебелью. Деревянные панели — но с продуманной архитектурой и современным освещением.

Именно такие неожиданные сочетания позволяют знакомым вещам выглядеть свежо.

И, возможно, главное заключение нового дизайнерского цикла очень простое, не спешите выбрасывать то, что сегодня объявили немодным. Вполне вероятно, что через несколько лет дизайнеры снова назовут это трендом.

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