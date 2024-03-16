Образовались как сарказм: эти украинские фамилии имеют псевдолатинское происхождение

Наверное, на историю человечества больше всего повлиял именно латинский язык. Слова латинского происхождения можно встретить почти в каждом языке мира. В украинской даже есть отдельные фамилии, которые так или иначе берут свое начало с латыни.

О них в своем труде "Происхождение украинских фамилий" написал исследователь Юлиан Редько. Он выделяет отдельную группу украинских фамилий, имеющих суффикс -ус. В украинском языке его содержат только те слова, которые были заимствованы из латыни, например нотариус, архивариус. А вот родовые имена, образованные с этим суффиксом, несут в себе несколько насмешливую и юмористическую составляющую. И это можно понять из их структуры.

Стоит отметить, что схожий прием использовал Иван Котляревский в своей легендарной "Энеиде". Его герои часто добавляли суффиксы -ус и -орум к украинским словам в сценах, где они должны были говорить на высоком языке или казаться умнее. Это была своеобразная пародия на ученых XVIII века, которые часто примешивали латинские суффиксы к польским или украинским словам:

Енеус ностер магнус панус

І славний троянорум князь.

Шмигляв по морю, як циганус,

Ад те, о рекс! прислав иунк нас.

Редько отмечает, что таким же подходом руководили и наши предки, когда придумывали разные фамилии с суффиксом -ус. Например, в список можно добавить:

Дмитрус;

Гринус;

Климус;

Илюс;

Микус;

Левус;

Матеус;

Федус;

Мылькус.

Все эти варианты образовывались от имени предка. Также латинский суффикс часто добавляли к профессиям или другим словам. Так образовались, например, такие фамилии как Дымус (от слова "дим"), Баюс (от слова "бай", то есть сказочник), Ходус (от слова "ходити"), Теребус (от слова "теребити"), Мандрус (от слова "мандрувати"), Лигус (от слова "лигати"), Бигус (от слова "бігти"), Дерус (от слова "дерти"), Ярмус (от слова "ярмо"), Ракус (от слова "рак") .

Редко приводит только две украинские фамилии, которые имеют действительно латинское происхождение. Это Манус (от латинского слова "manus" — "рука") и Литус (от латинского слова "litus" — "берег"). Но и здесь он приводит оговорку, что они могли быть образованы от украинских слов "манити" и "літати".

Существуют и такие фамилии, устройство которых исследователь называет непонятным. Сюда относятся Бавус, Бреус, Курус, Мадилюс, Пиндус, Реус, Чегус.

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