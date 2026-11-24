Одиночество / © Credits

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Если вы годы безуспешно пытаетесь найти любимого человека, причина может крыться не только в обстоятельствах или неудачных знакомствах. Новое исследование ученых показало, что определенные личностные черты могут повышать вероятность того, что человек будет оставаться одиноким.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Journal of Personality.

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Исследователи выяснили, что люди с высокой любознательностью, творческим мышлением и стремлением к новым впечатлениям чаще не находятся в романтических отношениях. Кроме того, на вероятность одиночества могут влиять отдельные черты так называемой темной триады личности — психопатия и определенные проявления нарциссизма.

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Какие черты характера могут мешать обрести любовь

Ученые проанализировали данные масштабного продолжительного исследования, проведенного в Германии. Для этого они использовали результаты 14 волн опросов, во время которых участники рассказывали о личностных характеристиках и своем семейном статусе.

В частности, исследователи оценивали пять основных черт характера: открытость нового опыта, экстраверсию, нейротизм, добросовестность и доброжелательность. Также они изучали три характеристики, объединяемые понятием «темная триада»: нарциссизм, макиавеллизм и психопатию.

Результаты показали, что некоторые личностные особенности действительно связаны с тем, находится ли человек в романтических отношениях.

В частности, чаще одинокими оставались люди с высоким уровнем открытости нового опыта. Эта черта характерна для любознательных, творческих личностей, стремящихся к разнообразию и новым впечатлениям. Причем такая связь оказалась особенно заметна среди женщин.

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Еще одна характеристика, чаще встречавшаяся среди одиноких людей, — интровертность. В то же время экстраверты, то есть те, кому нравится общаться, знакомиться и проводить время с людьми, реже оставались без пары. Особенно выразительной эта закономерность была среди мужчин.

Также исследователи обнаружили, что одинокие люди в среднем имели более низкие показатели добросовестности и доброжелательности.

Психопатия и нарциссизм также связаны с одиночеством

Отдельное внимание ученые уделили чертам «темной триады». Оказалось, что более высокие показатели психопатии и определенных форм нарциссизма связаны с большей вероятностью оставаться без романтического партнера.

«Импульсивность, низкий уровень эмпатии и отсутствие угрызений совести, определяющих психопатию, — это именно те качества, которые больше всего вредят формированию и сохранению долгосрочных партнерских отношений», — объяснили авторы исследования.

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В то же время интересно, что люди с более высоким уровнем макиавеллизма, напротив, реже оставались одинокими.

По мнению исследователей, разные черты личности могут влиять на отношения по-разному. Например, открытость нового опыта может уменьшать желание брать на себя обязательства, тогда как добросовестность помогает поддерживать стабильные отношения.

В то же время, отдельные характеристики «темной триады» могут способствовать краткосрочной привлекательности человека, но препятствовать построению длительного союза.

Значит ли одиночество, что человек несчастлив

Несмотря на выявленные закономерности, авторы исследования отмечают, что одиночество нельзя объяснить только типом личности. К тому же отсутствие партнера совсем не означает, что человек несчастлив.

«Мы часто предполагаем, что все одинокие люди находятся в одинаковой ситуации, но на самом деле все гораздо сложнее», — отметил ведущий автор исследования, профессор Эляким Кислев.

По его словам, личностные характеристики могут помочь объяснить, почему одни люди чаще остаются без пары, чем другие. Однако они не дают ответа на вопрос, насколько комфортно человек чувствует себя в одиночестве.

Для этого, отмечает ученый, необходимо учитывать также то, как люди воспринимают свою жизнь без партнера и каких ожиданий в отношениях придерживается общество.

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