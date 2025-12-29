Обрезание Господне 2026 года: дата, история праздника, важные молитвы и вещи, какие есть категорические запреты

Обрезание Господне 2026 года: дата, традиции / © Фото из открытых источников

История праздника

Обрезание — древняя традиция, установленная Авраамом, которой придерживались все еврейские семьи. По закону каждый мальчик на восьмой день после рождения проходил обряд обрезания, что символизировало очищение и принятие Божьего завещания, после чего ребенку давали имя. Для еврея это был знак продолжительной духовной связи с Господом.

Мария и Иосиф, родители Иисуса, придерживались этого завещания, выполняя волю своих предков. Также Иисус Христос исполнил волю Своего Отца на земле.

Обрезание Господне стало днем первой жертвы и боли Христа — впервые Его тело коснулось железо. Именно в этот день Христу дали имя и впервые публично назвали Его Иисусом. До этого Ангел Господень обещал Святому Семейству, что у них родится сын по имени Иисус, но это пророчество оставалось тайной. Поэтому 14 января также отмечают как День имени Христова и день особой молитвы Иисуса.

Традиции

Ранее 1 января сопровождался громкими празднествами и карнавалами. Люди переодевались: мужчины — у женщин, женщины — у мужчин, кто-то одевал костюмы зверей или языческих богов и богинь. Эти гуляния сопровождались весельем, шутками и иногда развратом.

Чтобы противостоять подобным языческим обычаям, Церковь ввела после Рождества пост и страдание за грехи, связанные с языческими празднованиями. Иногда пост длился три дня — такое правило зафиксировано еще в 567 году в Туре, Франция.

«Из-за того, что между праздниками Рождества Христова и Богоявления случаются языческие празднования, нужно во время них три дня сохранять пост».

Лишь спустя столетие, когда языческие забавы постепенно уходили в прошлое, Обрезание Господне начало праздноваться радостно. Среди народных традиций сохранился обычай «водить Маланку» — группа людей с переодетым парнем в девушку и коза среди них. Важно понимать, что эти народные таинства не имеют духовной связи со значением праздника, определяемого Церковью.

Что нельзя делать

Чтобы день прошел благословенно, следует соблюдать следующие правила:

Не отказывайте в прощении или помощи, иначе рискуете привлечь неудачу. Избегайте ссор, оскорблений, брани и негативных мыслей. Не давайте деньги взаймы, чтобы год не прошел в финансовых затруднениях. Не рекомендуется выносить мусор из дома в этот день. Не занимайтесь финансовыми подсчетами и не считай мелочь — это считается плохой приметой.

Молитвы на обрезание Господне

Утренняя молитва Иисусу Христу

«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистой Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь».

«Иисус Христос, Сын Божий, благослови этот день».

«Иисус Христос, благослови моих детей (семья, мужа, жену…)».

Вечерняя молитва Иисусу Христу

«Вседержитель, Слова Отче, Всесвятый Иисусе! Из великого Милосердия Твоего никогда не покидай раба Твоего (назови свое имя), а всегда во мне пребывай. Иисус, Добрый Пастырь Твоих овец, не отдавай меня на жертву змею и не допусти, чтобы сатана соблазнял меня, ибо во мне есть семя зла. Итак, Ты, Господи Боже, поклонение достоин, Царю Святый, Иисусе Христе, охрани меня, когда я буду спать, Светом, который никогда не померкнет — Духом Твоим Святым, отворившим Ты Своих учеников. Подай, Господи, и мне, недостойному слуге Твоему Спасение Твое на ложе моем, просвети разум мой светом разумения Святого Евангелия Твоего, душу любовью ко Христу Твоему, сердце чистотою Слова Твоего, тело мое Твоими Страстями безвинны, мысли мои сна в похвалу Тебе. Ибо Ты славен Твоим Отцом и Пресвятым Духом во веки веков. Аминь».