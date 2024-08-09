Обрезать или оставить: что нужно делать с лилиями после цветения

Лилии — элегантные цветы, часто выращиваемые украинцами на своих садовых участках. Может казаться, что уход за ними сложен, но на самом деле это не так.

За лилиями, говорят садоводы, нужно ухаживать не больше, чем за другими цветами в вашем саду. Эти растения будут активно расти при умеренной влажности и большом количестве солнца. Очень важно выбирать участок, имеющий оптимальную циркуляцию воздуха.

Один из вопросов, который волнует начинающих цветоводов, состоит в том, нужно ли обрезать лилии сразу после цветения. Специалисты утверждают, что это немаловажный нюанс. Если вы оставите увядшие цветы на стебле, то они начнут формировать семена, а это будет отбирать дополнительную энергию у самого растения.

Однако здесь нужно запомнить одно правило. Бутон можно отщипывать только тогда, когда он уже начал увядать чуть ниже самого цветка. Санитарная обрезка, по мнению экспертов, очень важна, ведь она помогает сохранить растения в чистоте.

Если вы планируете порезать цветы лилий в букет, то делать это можно так, чтоб осталось более половины ствола. Выбирайте те стебли, на которых сформировалось несколько бутонов. Почему так важно делать? Растение должно накопить достаточное количество питательных веществ для следующего сезона. Поместив букет лилий в прохладную воду, вы сможете наслаждаться их внешним видом и ароматом в течение нескольких дней.

Не забывайте проводить дезинфекцию лезвий инструментов каждый раз после использования. Так вы сможете предотвратить распространение болезней между растениями. Протирать их можно чистой тканью, предварительно смоченной в спирте.

Часто бывает, что сразу после цветения у лилий начинают желтеть и опадать листья. У некоторых цветоводов возникает желание его убрать, чтобы цветник выглядел более опрятно. Однако, стоит воздержаться, потому что именно из-за листьев лилии получают питательные вещества. Если вы преждевременно его обрежете, то растение может не успеть накопить минералы и в следующем году будет цвести не так пышно.

Также некоторые садоводы советуют оставлять стебли и листья, чтобы знать, где именно растут лилии. Дело в том, что эти растения достаточно поздно вылезают из земли весной, а потому вы можете их нечаянно выкопать или повредить мягкие луковицы. Для этого стебель обрезают на 20 см, затем просто сгибают так, чтобы внутрь не попадала вода. Иначе зимой растение может просто погибнуть. Очень важно, чтобы в корни не поступал холодный воздух.

Единственный случай, когда нужно обрезать лилии полностью, это очищение всех больных стеблей. Хотя к большинству болезней лилии устойчивы, однако иногда могут страдать из-за корневой гнили. Если у вас вызывает беспокойство увядшие листья, его лучше избавиться.

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