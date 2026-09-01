Что обрезать в сентябре для обильного цветения в следующем году / © pexels.com

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Сентябрь — один из важных месяцев для подготовки сада к холодам. Обрезка некоторых растений в этот период помогает удалить поврежденные и отмершие побеги, улучшить циркуляцию воздуха, а в отдельных случаях — заложить основу для более обильного цветения или урожая в следующем году.

Об этом сообщило издание Express.

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В то же время осенью можно обрезать далеко не все культуры. Если сделать это несвоевременно, растение может испытать стресс, а новые побеги — не успеть окрепнуть до наступления холодов. Эксперты назвали шесть растений, которым обрезка в сентябре пойдет на пользу.

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Глициния

Глицинию обычно обрезают два раза в год — зимой, когда растение находится в состоянии покоя, и в конце лета после окончания цветения. Если из-за погодных условий провести вторую обрезку в июле или августе не удалось, это можно сделать в сентябре.

Удалять в первую очередь рекомендуется тонкие и длинные летние побеги, одновременно придавая растению более аккуратную форму. Садовница Люси Понсфорд из Королевского садоводческого общества (RHS) объясняет, что такая процедура помогает контролировать рост глицинии, обеспечивает доступ воздуха и солнечного света к побегам и способствует формированию цветочных почек.

Розмарин

В сентябре розмарин можно слегка подстричь, однако чрезмерно укорачивать его не следует. За один раз рекомендуется удалять не более трети растения, поскольку после слишком сильной обрезки оно может не восстановиться.

Основная цель процедуры — удалить отмершие части и придать кусту нужную форму. Новым побегам желательно оставить как минимум шесть-восемь недель до заморозков, чтобы они успели окрепнуть.

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Лаванда

Сентябрьская обрезка помогает сохранить компактность лаванды и предотвратить чрезмерное одревеснение побегов. Садовод Монти Дон советует браться за секатор, когда цветы начинают увядать. В зависимости от сорта это может происходить с середины лета до конца сентября.

После обрезки на каждом стебле необходимо оставить молодые побеги. Не рекомендуется обрезать лаванду до старой голой древесины, ведь из неё растение часто уже не отрастает.

Малина

У летнеплодной малины по окончании сезона необходимо удалить старые побеги, которые уже дали ягоды, оставив молодые зеленые — именно на них следующим летом появится новый урожай.

Монти Дон советует оставить примерно шесть самых сильных побегов, а слабые или неудачно расположенные — удалить. Остальные следует закрепить на опоре, чтобы зимой их не повредил сильный ветер.

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Розы

В сентябре можно обрезать кустовые и английские розы, а также розы групп «альба», «галлика» и некоторые другие сорта. Прежде всего нужно удалить слишком длинные и неровные побеги.

Куст рекомендуется сформировать компактным и слегка куполообразным, оставив примерно две трети от прежнего размера. Более тщательную санитарную обрезку поврежденных или перекрещивающихся стеблей можно провести уже весной.

Жасмин

Летнецветущий жасмин обрезают сразу после окончания цветения, поэтому для многих растений подходящее время приходится именно на сентябрь.

Новые побеги следует укорачивать только на концах, ведь на древесине текущего сезона могут сформироваться цветы следующего года. Длинные и непослушные стебли можно укоротить примерно на треть, делая срез чуть выше места соединения с листьями. За одну обрезку не рекомендуется удалять более трети стебля.

Напомним, ранее мы рассказывали об осенних цветах для балкона, которые не боятся прохлады и украшают пространство до глубокой осени.

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