Обрежьте кусты смородины осенью таким способом – это втрое повысит урожай в следующем году

Какая польза от обрезки смородины осенью, как правильно обрезать и ухаживать за кустами, чтобы повысить урожайность.

Чем полезна обрезка смородины осенью?

Если правильно обрезать смородину осенью, это позволит оздоровить кусты, избавиться от заболеваний и вредителей, а также повысить урожайность в несколько раз. Поэтому эту процедуру не следует пропускать. Следует помнить, что обрезка черной и красной смородины несколько отличается. Красную смородину нельзя обрезать на наружную почку, потому что из них потом будут расти новые ветви вширь, что окажет негативное влияние на урожайность куста. В целом же смородину обрезать несложно, нужно лишь соблюдать некоторые правила.

Так как листья у смородины осенью облетают рано, уже после этого можно приступать к обрезке кустов. Обычно это делают в сентябре, а если погода теплая и сухая, то можно обрезать кусты в октябре-ноябре.

Как правильно обрезать черную смородину осенью?

Для обрезки нужно подготовить секатор и кусторез, если ветки смородины слишком толстые. Затем следует очистить приствольные круги от сорняков, опавших листьев и старой мульчи. Все это необходимо сложить по отдельности, чтобы потом утилизировать. Лишь после этих приготовлений можно приступать к самой обрезке кустов смородины.

В марте производится первая обрезка кустов смородины. Необходимо садовым ножом удалить слабые и старые побеги, ветки среднего возраста оставить. Осенью делается санитарная обрезка: следует срезать под корень поломанные, поврежденные ветки, засохшие летом. Также следует удалить ветки, лежавшие на земле, или присыпать их почвой, чтобы укоренить. Следующей весной вы можете отделить их от куста и посадить. Годовые приросты следует укоротить на 5-7 см. Следует сделать прореживание куста изнутри: таким образом, солнечный свет будет попадать во внутрь. Также это позволит циркулировать воздуху между ветвями. Удалите прикорневые короткие ветки, загущающие смородину, но плодов не дают. За две-три недели до заморозков уже поздней осенью можно также обрезать смородину. За это время срезы и ссадины куста успеют затянуться, и морозы не нанесут им никакого вреда. Сухие и поврежденные ветки после обрезки обязательно нужно сжигать, это также касается больных листьев, которые следует снимать после сбора урожая. После обрезки важно обработать ветви: пеньки, срезы веток, которые чувствительны к изменению погодных условий и заболеваний. Их следует обработать дезинфицирующим средством или перекрыть специальным садовым варом. А потом внести сезонную подкормку и замульчировать приствольный круг.

Как правильно обрезать красную и белую смородину?

Обрезка красной и белой смородины несколько отличается от черной, потому что эти кусты обрастают медленнее. Они легче формируются, потому что дают меньше прикорневых побегов. Некоторые сорта смородины вообще не стоит обрезать каждый год, можно ограничиться только стрижкой через сезон. К тому же у красной и белой смородины плодоносят только букетные побеги и укороченные годовые приросты.

Перед обрезкой кустов смородины следует внимательно осмотреть поле работ. Следует помнить, что куст не нужно «помогать» сбрасывать листья, он должен сделать это сам. А затем опавшие листья следует убрать от корней и утилизировать.

Ветви красной и белой смородины могут приносить плоды в течение восьми лет подряд. Все же нужно оставлять и часть молодой поросли, а не только потенциально урожайные побеги. Следует избавиться от тонкой и пораженной вредителями поросли, также необходимо вырезать больные ветви. Молодых побегов нужно оставить столько, сколько ветвей планируете удалить на следующий год. То есть, сначала нужно сформировать ветке замену, а только потом избавиться от нее. К тому же, стоит избавляться от неспелой верхней части побега, это вовсе не повлияет на снижение урожайности всей ветви в целом.

Как правильно обрезать старую смородину осенью?

Омоложение смородины производится не только весной. Опытные садоводы осенью омолаживают ягодные кусты, клубнику, кусты роз и плодовые деревья.

При грамотной обрезке кусты растут на одном месте и активно плодоносят достаточно длительный срок. Черная смородина на 4-6 год начинает давать максимальный урожай, а на восьмой уже нуждается в омоложении. Но результат обрезки продлится до двенадцатого года, затем куст полностью истощается и вырождается. Поэтому вместе с обрезкой для омоложения смородины готовьте замену куста.

Красная смородина также плодоносит на 4-6 год, а живучесть и урожайность сохраняет значительно дольше черной. Кустам красной смородины омоложение понадобится только в пятнадцатилетнем возрасте, потом куст придется заменить. В общем, он может плодоносить и дольше, но тогда ягоды будут мелкими и невкусными.

Обрезку куста красной смородины лучше проводить тогда, когда листья полностью опадут. Если вы не слишком уверены, когда лучше начать процесс обрезки смородины осенью, можно запланировать процесс на конец сентября – середину октября.

Как ухаживать за смородиной осенью, чтобы повысить урожайность?

Чем прикормить кусты смородины осенью. После сбора урожая кусты уже не наращивают новые листья. Но идет работа по формированию цветочных почек и развитию корней куста. В осенний период плодово-ягодные кусты очень нуждаются в калийно-фосфорной подкормке. Поскольку калий тратится на формирование плодов, этот минерал отвечает за накопление в ягодах природных сахаров. А фосфор в свою очередь способствует формированию новых корней, всасывающих питательные вещества, тем самым стимулируя образование плодовых почек. Те, кому нравится органика, могут использовать для подкормки кустов древесную золу.

После сбора урожая кусты уже не наращивают новые листья. Но идет работа по формированию цветочных почек и развитию корней куста. В осенний период плодово-ягодные кусты очень нуждаются в калийно-фосфорной подкормке. Поскольку калий тратится на формирование плодов, этот минерал отвечает за накопление в ягодах природных сахаров. А фосфор в свою очередь способствует формированию новых корней, всасывающих питательные вещества, тем самым стимулируя образование плодовых почек. Те, кому нравится органика, могут использовать для подкормки кустов древесную золу. Чем поливать кусты смородины осенью. После сбора урожая нужно обильно поливать смородину, потому что кусты усваивают питательные вещества только в виде водных растворов. Если в конце лета была жара, то кусты смородины нужно поливать один раз в 2 недели из расчета до четырех ведер воды на один куст. Если поливать смородину растворенными удобрениями, то нужно брать те, которые будут стремительно усваиваться. Это сульфат калия, аммофос и монофосфат калия. Удобрения растворяют в воде из расчета 2 столовых ложки на ведро воды и поливают кусты под корень.

После сбора урожая нужно обильно поливать смородину, потому что кусты усваивают питательные вещества только в виде водных растворов. Если в конце лета была жара, то кусты смородины нужно поливать один раз в 2 недели из расчета до четырех ведер воды на один куст. Если поливать смородину растворенными удобрениями, то нужно брать те, которые будут стремительно усваиваться. Это сульфат калия, аммофос и монофосфат калия. Удобрения растворяют в воде из расчета 2 столовых ложки на ведро воды и поливают кусты под корень. Чем разделать смородину от вредителей. На самом деле, кусты смородины атакуют не так уж много вредителей. Но самой распространенной проблемой для смородины является зеленая или черная тля. Эти насекомые высасывают сок из молодых листьев, из-за чего они скручиваются в узел и прекращают свой рост. Чтобы уничтожить тлю, можно использовать раствор воды и хозяйственного мыла. Или использовать калийное зеленое мыло. Биофунгициды также отлично расправляются со тлей. Но обработка этими растворами действует контактно, поэтому нужно тщательно опрыскивать нижнюю сторону листьев.

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