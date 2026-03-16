Абрикосы / © Pixabay

Абрикос растет очень активно. Если ничего не делать со слишком быстро разрастающейся кроной, тогда это влияет на плодоношение.

Начинать процедуру следует с осмотра дерева, пишет doaj.org. В первую очередь удаляют сухие, поврежденные или больные ветви. Такие побеги не только не дают плодов, но могут стать источником инфекции.

Далее обращают внимание на форму кроны, так как изменение структуры кроны влияет на распределение света и питательных веществ в дереве, что в свою очередь стимулирует формирование большего количества цветочных почек и способствует повышению урожайности.

В большинстве регионов оптимальным периодом для весенней обрезки считается конец зимы или начало весны — до начала активного сокодвижения и распускания почек. В умеренном климате это обычно приходится на март или начало апреля.

В это время дерево еще находится в состоянии относительного покоя, поэтому обрезка переносится легче.

Кроме того, весенняя процедура стимулирует активный рост новых побегов и помогает сформировать правильную структуру кроны. В то же время, важно учитывать погодные условия: обрезку лучше проводить после стабилизации температуры и когда риск сильных морозов уже минимален.

Еще один важный момент — сухая погода. Некоторые специалисты советуют избегать обрезки перед продолжительными дождями, ведь из-за открытых срезов в дерево могут попадать возбудители грибковых инфекций.

Обрезка — только один из факторов, влияющих на урожайность абрикоса. Не менее важны правильный полив, достаточное количество солнца и регулярная подкормка.

Для ухода за абрикосовым деревом требуются следующие инструменты:

секатор

садовый нож

садовая пила

брусок для заточки

шпагат для поддержки побегов и веток

средства для забивания срезов и ран (например, садовый вар)

Все садовые инструменты должны быть тщательно заточены. Перед началом работы в садовой пиле нужно развести зубы в противоположные стороны, чередуя их наклон вправо и влево. Угол отгибания зубов выдерживается одинаковым, острой стороной все зубы должны быть направлены внутрь.

Непосредственно перед проведением процедуры весь инструмент дезинфицируют, чтобы уберечь растение от заболеваний и вредителей.

