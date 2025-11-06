Обрезка ремонтатной малины осенью: два проверенных метода для эффективного плодоношения

Обрезка малины осенью

Ремонтантная малина имеет уникальную биологическую особенность, отличающую ее от обычной: она способна плодоносить как на однолетних побегах (выросших в этом году), так и на двухлетних. Эта способность дает садоводу возможность выбирать один из двух основных методов обрезки, который лучше всего соответствует желаемому графику урожая.

Когда обрезать малину осенью

Как утверждают эксперты, осенняя обрезка малины является обязательным элементом ухода. Его следует проводить после полного завершения плодоношения, при этом желательно дождаться опадания листьев, чтобы питательные вещества полностью перешли в корневую систему. Однако если опадание писем затягивается (например, до конца ноября), продолжать ждать не стоит.

На какую высоту обрезать малину

На какую высоту обрезать малину зависит от способа обрезки

Первый метод — обрезка под корень

Этот способ простейший и гарантирует один, но очень обильный урожай, который собирают в конце лета и осенью. Он часто рекомендуется для прохладительных климатов.

Техника выполнения этого способа такова. Осенью все побеги ремонтантной малины срезаются практически под корень. Необходимо оставить пни высотой лишь около трех сантиметров от поверхности почвы.

Для качественного среза следует использовать секатор, поскольку такой инструмент оставляет ровную поверхность. использование кустореза, который может повредить побеги, нежелательно.

Последствия и сроки плодоношения. Весной с земли появятся новые, свежие однолетние побеги, они активно растут, и плодоношение на них начнется чуть позже — обычно с конца августа и продлится до первых заморозков.

Основное преимущество этого метода — избавление от вредителей и болезней, поскольку они негде зимовать, а также упрощает весенний уход.

Недостаток состоит в том, что часть позднего урожая может не успеть созреть до холодов и будет потеряна.

Второй метод: комбинированная обрезка

Этот способ выбирают те, кто хочет растянуть сбор ягод на все лето и осень, получая ранний летний и поздний осенний урожай.

Часть сильнейших побегов оставляют на зимовку, обрезая их на высоту шестидесяти-семидесяти сантиметров.

В следующем году на этих укороченных двухлетних побегах проснутся почки, которые дадут веточки для раннего урожая, приходящегося на конец июня или начало июля. Новые однолетние побеги, которые вырастут из корня, будут плодоносить позже, осенью.

Главное преимущество — возможность иметь ягоды в течение длительного периода.

Недостаток этого метода состоит в том, что оставленные на зиму побеги могут стать местом зимовки для вредителей, поэтому такой способ требует более тщательного весеннего ухода.

Заключительный этап: санитарная обработка участка

Независимо от выбранного метода крайне важно провести качественную санитарную обработку участка.

Все срезанные побеги следует сразу вынести за пределы участка или сжечь. это необходимо, чтобы вместе с растительными остатками удалить потенциальных вредителей и возбудителей болезней, которые собрались зимовать.

Весной, как только сойдет снег, все остатки обрезки, которые могли остаться на почве, необходимо сгрести и утилизировать. Такая мера позволяет почве быстрее прогреться и уменьшает риск раннего распространения инфекций.