Обувь больше не будет скользить: эта копеечная вещь быстро решит проблему скользкой подошвы

Чем обработать обувь, чтобы не скользило / © unsplash.com

Скользкая обувь — это не только дискомфорт, но и реальная опасность для здоровья. Падения, растяжки и ушибы часто происходят именно из-за подошвы. Покупка новой обуви или дорогих накладок — не единственный выход. Существует простой, доступный и проверенный способ, который поможет сделать обувь нескользкой буквально за несколько минут.

Чем обработать подошву, чтобы не скользила обувь

Самым эффективным и одновременно самым дешевым средством оказывается обычная мелкозернистая наждачная бумага. Ее стоимость минимальна, а результат заметен сразу.

Проблема в том, что новая или гладкая обувь часто имеет слишком ровную подошву. Поэтому оно скользит на плитке, асфальте или льду. А легкая механическая обработка наждачной бумагой создает микрошероховатость, которая значительно улучшает сцепление с поверхностью.

Как правильно обработать подошву, чтобы не скользила

Очистите подошву от грязи и влаги. Возьмите наждачную бумагу с мелким или средним зерном. Осторожно потрите им подошву в разных направлениях. Особое внимание уделите носку и пятке. Протрите обувь сухой салфеткой.

Процедура занимает не больше 3 минут, а эффект ощущается уже с первого шага.

Альтернативный вариант. Если наждачной бумаги нет под рукой, можно использовать кухонную соль или песок. Достаточно слегка натереть влажную подошву, поверхность временно станет менее скользкой. Этот способ не так долговечен, но хорошо выручает при необходимости.

Важные советы, которых следует придерживаться, чтобы не повредить обувь