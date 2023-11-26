Обувь больше скользить не будет: пять крутых лайфхаков для этой зимы

Проверены и простые способы, которые помогут сделать подошву не скользкой.

Эти методы доступны и обеспечат уверенность в каждом шаге. Чтобы снежная зима не останавливала вас от прогулок, запомните эффективные лайфхаки.

Наждачная бумага

Это один из самых доступных способов, ведь такую вещь можно найти в каждом доме или приобрести в строительных магазинах за копейки. Просто нарежьте небольшие кусочки наждачной бумаги и наклейте на подошву обуви. Благодаря шершавой поверхности увеличится трение между обувью и заснеженной поверхностью, поэтому скольжение уменьшится до минимума.

Силиконовые наклейки

Специальные силиконовые наклейки помогут быстро решить проблему скольжения обуви. Они легко наклеиваются на подошву. Дополнительно, кроме предотвращения скольжения, такие наклейки защищают вашу обувь от износа.

Колготки

Чем можно смазать подошву, чтобы она не скользила / Фото: Pexels

Возьмите старые колготки, которые вы уже не носите. Подожгите их и накапайте плавящийся материал на подошву обуви. В результате у вас появится защитный слой, который будет столь эффективным, что вы сможете ходить в обуви даже по поверхности льда.

Лейкопластырь

Возьмите широкий лейкопластырь и наклейте на подошву крест-накрест. Хотя такая конструкция и не отличается особой продолжительностью (продержится не дольше 2-3 дней), но свою задачу она выполнит эффективно.

Клей "Момент"

Сначала подошву обуви нужно тщательно очистить, высушить и обезжирить. Затем нанесите толстый слой клея, насыпьте песок, пока клей не подсох. Поверхность станет шершавой и не будет скользить примерно 3-4 недели.

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