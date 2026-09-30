Обувь на массивной платформе возвращается в моду: главный тренд осени 2026 года

Обувь на платформе 2026 / © pexels.com

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Современная платформа стала более универсальной: ее можно увидеть как на лаконичных туфлях, так и на грубых ботинках, лоферах и моделях в ретростиле. А главное преимущество такой обуви заключается в том, что она способна стать заметным акцентом даже в самом простом осеннем образе.

Почему обувь на платформе снова в моде

Интерес к эстетике 2000-х остается заметным в современной моде, однако знакомые вещи постепенно получают новое прочтение. Это касается и массивной обуви.

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Если раньше высокая платформа часто была максимально заметна и даже намеренно преувеличена, современные модели выглядят более сдержанно. Дизайнеры экспериментируют с формой подошвы, материалами, пряжками, ремешками и каблуками, благодаря чему тренд легко адаптировать к разным стилям.

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Еще одна причина популярности платформы – возможность визуально добавить несколько сантиметров роста без необходимости весь день ходить на тонком высоком каблуке. Массивная подошва также помогает сбалансировать пропорции образа, особенно в сочетании с объемной верхней одеждой и широкими брюками.

Какая обувь на платформе актуальна осенью 2026

Ограничиваться одной конкретной моделью не придется. Среди актуальных вариантов можно найти обувь как для женственных, так и более расслабленных повседневных образов.

Особого внимания заслуживают туфли в ретростиле с ремешками и округлым носком . Они напоминают модели прошлых десятилетий, но благодаря современному дизайну легко вписываются в современный гардероб.

Еще один вариант – обувь на платформе и широком стойком подборе. Такая пара может стать альтернативой классическим туфлям, если хочется сделать образ более выразительным.

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Для холодной и дождливой погоды подойдут массивные ботинки с рельефной подошвой. Они хорошо смотрятся с джинсами, длинными пальто, кожаными куртками и трикотажными вещами.

С чем носить обувь на платформе осенью

Самый простой способ интегрировать тренд в повседневный гардероб – объединить массивную обувь с прямыми или широкими джинсами. Верх при этом может оставаться максимально базовым: рубашка, футболка, свитер или пиджак помогут создать сбалансированный комплект.

Не менее удачный вид у платформы с брючными костюмами свободного кроя. Массивная обувь делает классический комплект менее формальным и придает ему характер. Особенно эффектным может быть сочетание широких брюк с обувью на высокой подошве.

Любительницам контрастов стоит попробовать носить платформу с платьями и юбками. Легкое платье в сочетании с грубой обувью создает игру фактур и настроений, благодаря которой образ не требует большого количества дополнительных акцентов.

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Осенью можно комбинировать такую обувь с мини-юбкой, плотными колготками и объемным жакетом или длинным пальто. Это позволяет обыграть эстетику нулевых, не превращая комплект в буквальную стилизацию под прошлую эпоху.

Как вписать массивную платформу в базовый гардероб

Необязательно полностью изменять стиль ради одного тренда. Если гардероб состоит преимущественно из базовых вещей, именно обувь может выполнять роль главного акцента.

Для начала стоит обратить внимание на модели нейтральных оттенков – черного, коричневого, бордового или бежевого. Их проще комбинировать с вещами, которые уже есть в гардеробе.

Важен и баланс пропорций. Массивная подошва хорошо поддерживает объемные силуэты – широкие джинсы, oversize-жакеты, тренчи и длинные пальто. В то же время контраст с легкими тканями или более приталенной одеждой может сделать образ более интересным.

Главное — не пытаться воспроизвести образ с 2000-х до мельчайших деталей. Современное прочтение тренда предполагает лишь отдельные ретроэлементы, соединенные с актуальными вещами.

FAQ

С чем носить обувь на платформе?

Обувь на платформе можно совмещать с прямыми и широкими джинсами, брючными костюмами, мини- и мидиюбками, платьями, жакетами и длинными пальто. Для повседневного образа достаточно добавить массивную обувь к базовым джинсам и свитеру, а для более внятного комплекта можно сыграть на контрасте, соединив грубую платформу с легким платьем.

Какая обувь в моде осенью 2026 года?

Среди заметных тенденций осени 2026 года – возвращение обуви на массивной платформе. Актуальны туфли с ремешками в ретростиле, модели на широком стойком подборе, лоферы и грубые ботинки на рельефной подошве. Особенно легко вписать в осенний гардероб модели нейтральных цветов, которые можно комбинировать как с джинсами, так и платьями или классическими костюмами.

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