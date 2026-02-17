Обувь не будет скользить: копеечный лайфхак, который спасет от падений на льду

Гололедица / © УНИАН

Зимняя непогода и гололедица превращают обычные прогулки по городу в настоящее испытание на равновесие. Часто даже качественные зимние ботинки имеют подошву, которая твердеет на морозе и становится опасно скользкой.

Речь идет об использовании специальной противоскользящей абразивной ленты, которую можно адаптировать для домашней обуви.

Обычно противоскользящую наждачную ленту на самоклеющейся основе используют для обустройства лестницы, крыльца или плитки возле входов в помещение. Она имеет грубую текстуру, обеспечивающую отличное сцепление с поверхностью.

Специалисты уверяют, что этот материал идеально подходит и для подошвы ботинок. Лента стоит недорого, продается метражом в строительных магазинах, а одного рулона хватит на обработку обуви для всей семьи.

Как правильно подготовить подошву

Чтобы защита держалась долго и не отклеилась после первого выхода на улицу, важно соблюдать технологию нанесения.

Тщательно вымойте подошву от грязи и высушите ее. Обязательно обработайте поверхность спиртом, антисептиком или ацетоном (жидкостью для снятия лака). Это критически важный этап для надежной фиксации клея. Дождитесь полного высыхания обезжиривателя.

Эксперты советуют не клеить ленту сплошным куском, поскольку она быстро отслоится во время ходьбы.

С помощью ножниц вырежьте из ленты небольшие овалы или кружочки. Отсутствие острых углов значительно уменьшает вероятность того, что наклейка зацепится за что-нибудь и оторвется. Вырежьте большие элементы для передней (широкой) части подошвы и меньшие — для зоны пятки. Именно эти точки контактируют со льдом чаще всего. Затем снимите защитный слой и с силой прижмите наклейки к подошве.

Не обувайте ботинки сразу. Дайте клею «схватиться» как минимум в течение часа.

В результате подошва становится шершавой и гораздо лучше «цепляется» за скользкую поверхность, что минимизирует риск падения в гололедицу. Этот метод является прекрасной альтернативой дорогостоящим ледоступам или покупке новой обуви.

Напомним, на фоне холодов Минздрав и врачи призывают украинцев соблюдать правила безопасного согревания: одеваться слоями, употреблять теплую калорийную пищу, обустраивать одну «самую теплую комнату» в доме и избегать использования открытого огня. Медики также предостерегают, что алкоголь не согревает, а только повышает риск переохлаждения и отравления угарным газом.