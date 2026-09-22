Обязан ли семейный врач давать пациентам свой личный номер телефона: объяснение экспертов

Связь с семейным врачом / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Пациенты часто считают, что после подписания декларации семейный врач должен оставить им свой мобильный номер, чтобы с ним можно было связаться в случае ухудшения самочувствия. Однако законодательство не устанавливает требования, по которым врач обязан передавать пациенту личный номер телефона. Право человека на медицинскую помощь и информацию о состоянии здоровья закреплено законодательством, однако это не означает круглосуточной доступности конкретного врача по его частному номеру.

Можно ли потребовать личный номер семейного врача

При заключении декларации пациент выбирает врача, оказывающего первичную медицинскую помощь. В то же время, конкретный способ коммуникации между врачом и пациентом может определяться правилами медицинского учреждения.

Реклама

То есть, врач может предоставить свой рабочий или личный номер, если считает это удобным для коммуникации с пациентами. Но требовать его как обязательную составляющую медицинской услуги пациент не может.

Реклама

В украинском законодательстве нет нормы, обязывающей семейного врача сообщать пациенту свой личный номер телефона. В то же время, закон гарантирует пациенту право на медицинскую помощь и получение информации о состоянии своего здоровья, но не устанавливает обязанности врача быть круглосуточно доступным по частному номеру.

В то же время, в медучреждении должны быть официальные каналы связи. Пациент может обращаться через регистратуру или контактный телефон медучреждения.

Как связаться с врачом, если его личного номера нет

Если семейный врач не дает частный номер, пациент может обращаться по регистратуре, контактному телефону или другому каналу коммуникации, предусмотренному в конкретном медучреждении.

Важно также понимать разницу между консультацией и экстренной помощью. Личный номер семейного врача не является заменой экстренного номера 103. Если возникла ситуация, представляющая непосредственную угрозу жизни или здоровью, необходимо вызвать экстренную медицинскую помощь.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров