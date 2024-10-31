Обязательно ли наличие крестных родителей: ответ священника

Для ребенка достаточно одного крестного или крестной.

Во время крещения маленького ребенка должен быть крестный отец и крестная мать. Хотя в Евангелии этого не написано, но это традиция.

Об этом рассказал священник Алексей Филюк.

"Если речь идет о взрослых или подростках, то этот человек самостоятельно говорит: "Отрекаюсь сатаны, всех дел его, всей службы его, гордыни его и принимаю Христа — как своего личного спасителя". Старшим детям, взрослым христианам крестные родители не нужны", — рассказал священник.

Заметим, что для мальчика достаточно одного крестного отца, для девочки – одной крестной матери. Впрочем, традиционно сложилось, что в кумовья берут пару или даже не одну.

Напомним, согласно церковным правилам, обряд крещения можно проводить в любой день года. Ни суровый пост, ни церковные праздники не препятствуют таинству.

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