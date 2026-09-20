Зачем осенью собирать каштаны / © www.freepik.com/free-photo

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Осенью под ногами буквально повсюду можно увидеть блестящие коричневые каштаны. Для кого-то это просто природный материал для детского творчества, а в народной традиции им приписывали совсем другое значение. Считалось, что несколько каштанов, принесенных в дом, могут стать своеобразным символом достатка, благосостояния и защиты от финансовых проблем. Конечно, это только народное поверье, а не способ реально приумножить деньги. Однако сама традиция интересна и до сих пор актуальна.

Куда положить каштаны, чтобы в доме было изобилие

По одному из распространенных поверий, несколько каштанов советовали положить у входа в дом или квартиру. Считалось, что именно через порог в дом приходят не только люди, но и благосостояние. Поэтому естественный символ изобилия оставляли недалеко от двери.

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Другой вариант — положить каштаны в месте, где хранятся деньги. Это может быть ящик, домашняя копилка или другое место для сбережений. По поверью, каштан должен был напоминать о необходимости беречь нажитое и не тратить средства бездумно.

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Некоторые хозяйки клали несколько каштанов в вазу или небольшую декоративную миску. Такой вариант одновременно служил осенним украшением дома.

Почему каштаны считаются символом достатка

В народных представлениях большое значение имели гладкая поверхность, крепкая оболочка и способность плода долго сохраняться. Поэтому каштан ассоциировали с устойчивостью, защищенностью и накоплением.

Для такого домашнего оберега советовали выбирать цели, сухие каштаны без трещин, пятен и повреждений. Их можно положить в красивую деревянную или керамическую емкость и поставить у входа или в другом месте, связанном с финансами.

Единственное практическое правило — не оставлять каштаны во влажном месте. Со временем они могут плеснеть, поэтому их следует периодически проверять и заменять.

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