Обязательно обрежьте эти деревья и кустарники в августе, чтобы пережили зиму и дали богатый урожай

В августе украинские хозяева не только собирают урожай, но и готовят свой сад к следующему сезону. В частности, в последний месяц лета следует позаботиться об обрезке плодовых деревьев и кустов, чтобы они хорошо росли и давали богатый урожай. А еще таким образом готовят растения к зиме, чтобы они перенесли холод и не болели. Рассказываем, какие растения нужно обрезать уже в конце лета, чтобы подготовить их к следующему сезону.

Какие деревья и кустарники нужно обрезать в августе

Все плодовые деревья. В августе садоводы не рекомендуют проводить полноценную обрезку деревьев, но можно удалять сломанные и больные ветви, немного проредить крону и сорвать все гнилые и мумифицированные плоды. Санитарную обрезку можно провести яблоням, грушам, персикам, алыче, сливе, винограду и т.д. Делать это необходимо в теплый сухой день, так срезы будут лучше заживать.

В августе садоводы не рекомендуют проводить полноценную обрезку деревьев, но можно удалять сломанные и больные ветви, немного проредить крону и сорвать все гнилые и мумифицированные плоды. Санитарную обрезку можно провести яблоням, грушам, персикам, алыче, сливе, винограду и т.д. Делать это необходимо в теплый сухой день, так срезы будут лучше заживать. Уход за малиной. В августе после сбора позднего урожая малины надо обрезать все старые побеги из кустов и привить новые при необходимости. Если это сделать в конце лета, молодые побеги лучше перенесут холодную зиму. В этот период также хорошо пересаживать укоренившиеся ветки малины и других растений.

В августе после сбора позднего урожая малины надо обрезать все старые побеги из кустов и привить новые при необходимости. Если это сделать в конце лета, молодые побеги лучше перенесут холодную зиму. В этот период также хорошо пересаживать укоренившиеся ветки малины и других растений. Смородина и крыжовник. Если обрезать кусты в августе, на следующий год они дадут мощный урожай. Обрезать ветки нужно на одну треть всей высоты куста. Кроме того, следует помнить, что кусты крыжовника и смородины после пяти лет плодоношения дают значительно меньше урожая. Поэтому к концу лета все пятилетние ветки можно смело обрезать.

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