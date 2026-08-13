Обязательно полейте этим грядки после лука и чеснока: истощенная земля превратится в чернозем

Чем подкормить грядку после лука и чеснока / © Фото из открытых источников

Реклама

После уборки чеснока и лука не следует оставлять грядку без внимания. За сезон почва отдает растениям питательные вещества, а после прополки и перекапывания может терять часть органической массы. Поэтому в конце лета хорошо заняться его восстановлением. Один из доступных домашних способов — настой из готового компоста. Это не волшебная жидкость, но она может стать дополнительной органической подкормкой.

Как приготовить компостный настой

Возьмите примерно одну часть хорошо перепревшего, зрелого компоста и 5-10 частей воды. Компост должен быть черным, рассыпчатым и без противного запаха.

Реклама

Смесь перемешайте и оставьте на несколько дней, периодически помешивая. Затем жидкость процедите. Для полива грядки настой используют как грунтовую подкормку, выливая его непосредственно на землю.

Реклама

Не используйте свежий навоз или недозрелый компост. Неготовая органика может содержать нежелательные микроорганизмы, а во время разложения микробы могут временно убирать из почвы доступный азот.

Что сделать после полива

Чтобы земля действительно восстанавливалась, одного настоя недостаточно. После уборки чеснока и лука следует разрыхлить грядку, убрать сорняки и внести готовый компост тонким слоем.

Именно твердая органическая масса работает долгосрочно: постепенно разлагается, увеличивает содержание органического вещества и помогает почве лучше удерживать воду и питательные элементы. На песчаных почвах органика улучшает содержание влаги и питательных веществ, а на тяжелых глинистых аэрацию и дренаж.

Еще лучший вариант — сидераты

После чеснока и лука можно посеять сидеральную культуру. Украинские агрономы рекомендуют среди вариантов для послеуборочной сидерации масляную редьку, горчицу, рапс, люпин, вику, горох, рожь и другие культуры. Сидераты возвращают в почву органическую массу, поддерживают биологическую активность и помогают защитить землю от потери влаги и эрозии.

Реклама

Новости партнеров