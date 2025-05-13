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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
252
Время на прочтение
1 мин

Обязательно положите это к морозильной камере — лед больше не будет намерзать: простое и быстрое решение проблемы

Образование льда в холодильнике или морозильной камере довольно неприятное явление. Эксперты предупреждают: поэтому бытовая техника работает менее эффективно, потребляет больше электроэнергии и даже рискует преждевременно сломаться.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Что положить на дно морозильной камеры, чтобы не намерзал лед

Что положить на дно морозильной камеры, чтобы не намерзал лед / © Getty Images

Впрочем, этой неприятности легко не допустить, предварительно обезопасив технику. Все, что для этого нужно, — обычная кухонная губка.

Обычно кухонную губку мы воспринимаем исключительно как средство для мытья посуды, хотя по сути она способна выручить и во многих других хозяйственных ситуациях.

Автор YouTube-канала “Smart Fox” поделился полезным лайфхаком для владельцев холодильников и морозильников. Он предлагает положить по одной губке в каждое отделение морозильной камеры.

По его словам, этот простой метод эффективно борется с избытком влаги. Благодаря пористой структуре, губка хорошо впитывает влагу, что способствует уменьшению образования льда. Это, в свою очередь, снижает необходимость частой процедуры размораживания. Важно лишь регулярно заменять губки новыми.

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Дата публикации
Количество просмотров
252
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