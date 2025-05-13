Что положить на дно морозильной камеры, чтобы не намерзал лед / © Getty Images

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Впрочем, этой неприятности легко не допустить, предварительно обезопасив технику. Все, что для этого нужно, — обычная кухонная губка.

Обычно кухонную губку мы воспринимаем исключительно как средство для мытья посуды, хотя по сути она способна выручить и во многих других хозяйственных ситуациях.

Автор YouTube-канала “Smart Fox” поделился полезным лайфхаком для владельцев холодильников и морозильников. Он предлагает положить по одной губке в каждое отделение морозильной камеры.

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По его словам, этот простой метод эффективно борется с избытком влаги. Благодаря пористой структуре, губка хорошо впитывает влагу, что способствует уменьшению образования льда. Это, в свою очередь, снижает необходимость частой процедуры размораживания. Важно лишь регулярно заменять губки новыми.