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Обязательно положите это к морозильной камере — лед больше не будет намерзать: простое и быстрое решение проблемы
Образование льда в холодильнике или морозильной камере довольно неприятное явление. Эксперты предупреждают: поэтому бытовая техника работает менее эффективно, потребляет больше электроэнергии и даже рискует преждевременно сломаться.
Впрочем, этой неприятности легко не допустить, предварительно обезопасив технику. Все, что для этого нужно, — обычная кухонная губка.
Обычно кухонную губку мы воспринимаем исключительно как средство для мытья посуды, хотя по сути она способна выручить и во многих других хозяйственных ситуациях.
Автор YouTube-канала “Smart Fox” поделился полезным лайфхаком для владельцев холодильников и морозильников. Он предлагает положить по одной губке в каждое отделение морозильной камеры.
По его словам, этот простой метод эффективно борется с избытком влаги. Благодаря пористой структуре, губка хорошо впитывает влагу, что способствует уменьшению образования льда. Это, в свою очередь, снижает необходимость частой процедуры размораживания. Важно лишь регулярно заменять губки новыми.