Обязательно посадите эти сорта сирени в вашем саду: цветут дважды за сезон, украшая участок

Было бы здорово, если бы сирень миловала глаз не только в мае, но и все лето. Хорошая новость – теперь существуют уникальные сорта, которые цветут дольше!

Сирень у цвета – настоящее украшение современного сада, поэтому он остается одним из самых популярных кустов в ландшафтном дизайне дачных участков. Особенно волшебно он выглядит во время своего цветения, обычно приходящегося на май. Как хочется, чтобы эта красота радовала глаз еще дольше!

Отличная новость для ценителей сирени – появились ремонтантные сорта, которые радуют цветением дважды или даже больше раз в сезон. Они принадлежат к группе сирени Мейера и его гибридам. Эти кусты компактны, достигают высоты до полутора метров, имеют округлую крону с мелкими листьями. От традиционной сирени отличаются насыщенным ароматом, напоминающим духи. Первая, наиболее обильная волна цветения приходится на конец мая – начало июня, а повторная – в августе. Хотя она и менее великолепна, однако все равно дарит саду особый шарм.

Цветы этой сирени сохраняют свою красоту удивительно долго: весной – почти до середины лета, а в августе – вплоть до первых заморозков. Одним из главных преимуществ этих сортов специалисты считают их высокую стойкость к холоду. Некоторые разновидности могут выдерживать морозы до -30°C.

Среди ремонтантных сортов сирени наиболее известен Мейера "Палибин". Он начинает цвести уже на 2-3 год после посадки, образуя нежные розово-лиловые соцветия с ароматом, похожим на чубушник.

Одна из последних новинок – серия компактной сирени Мейера "Флауэрфест", представленная в трех оттенках: розовом, белом и фиолетовом (сорта "Пинк", "Уайт" и "Пурпл"). Кусты остаются невысокими, до 1 метра, а их повторное цветение начинается с середины лета и продолжается вплоть до первых заморозков.

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