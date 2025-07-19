Обязательно посадите эти три цветка возле своего дома: они хорошо цветут и дополнительно отпугивают вредителей от сада

Три цветка, которые следует посадить возле своего дома / © Pixabay

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Они отпугивают насекомых благодаря эфирным маслам и сильному запаху, поэтому вам не придется использовать ни одной химии.

Календула

В народе этот цветок еще часто называют календулы. Она яркая, красивая, а еще отличается мощными инсектицидными свойствами. Календула способна отпугнуть комаров, тлю и даже нематод, живущих в почве. Дополнительно она оказывает антисептическое действие, поэтому ее листья можно использовать в домашней медицине. Сажать календулу лучше в контейнерах на подоконнике или на клумбе у входа в дом. Она неприхотлива в уходе и легко насевается.

Лаванда

Ароматное украшение вашего сада, которое станет настоящим защитником. Лаванда отличается нежными фиолетовыми или розовыми (в зависимости от сорта) соцветиями, которые очень приятно пахнут для человека, но для моли, комаров, мошек, некоторых жуков этот аромат просто невыносим. Высаживайте лаванду вдоль скамеек, под окнами, у дорожек в саду. Она цветет все лето, а позже ее соцветия можно высушить и использовать в шкафу от моли.

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Чернобривцы

Классика украинских дворов. В народе чернобривцы также часто называют тагетесы. Они отличаются несколько резковатым запахом, который очень не нравится белокрылке, муравьям, комарам, моли, тли. Даже те вредители, которые живут на почве, будут обходить участки, где растут чернобривцы. Сажать их лучше вдоль забора, у крыльца на клумбе, под окнами в контейнерах. Они долго цветут до самых морозов и не нуждаются в особом уходе.