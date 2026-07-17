Обязательно посадите эти цветы возле своего дома: они будут защищать от ведьм, колдунов и сглаза

Растения для защиты дома / © www.freepik.com/free-photo

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Издавна украинцы верили, что некоторые растения способны не только украшать двор, но и служить своеобразными оберегами для всей семьи. Их сажали возле ворот, под окнами или вдоль тропинок, надеясь защитить дом от злого глаза, зависти, недобрых людей и всяческих невзгод. Следует отметить, что такие представления относятся к народным верованиям и не имеют подтверждения. Однако многие растения и сегодня пользуются популярностью благодаря своей символике, красоте и приятному аромату.

Чернобривцы — символ защиты и благополучия

Чернобривцы считаются одними из самых известных украинских цветов-оберегов. Наши предки верили, что они создают вокруг дома особое защитное пространство, не пропускающее отрицательную энергию.

Кроме того, эти неприхотливые растения долго цветут, украшают двор и отпугивают некоторых вредителей своим специфическим ароматом.

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Полынь — растение, которое издавна уважали

Полынь в народной культуре имела особое значение. Ее использовали во время разных обрядов, а также оставляли возле входа в дом или сажали неподалеку от двора.

Считалось, что сильный запах полыни не нравится злым силам и помогает защитить хозяйство от всего плохого.

Мята — символ чистоты и покоя

Душистую мяту ценили не только за лечебные свойства. По народным верованиям она приносит в дом покой, гармонию и хорошую атмосферу.

Ее нередко сажали возле дома или использовали в высушенном виде для ароматизации жилья.

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Календула

Яркие оранжевые цветы календулы считали символом солнца, тепла и жизненной силы. В народе говорили, что это растение способно оберегать дом от ссор, зависти и недоброжелателей.

К тому же она является прекрасным медоносным растением и украшает клумбы до поздней осени.

Барвинок

Барвинок с давних времен символизировал верность, долголетие и семейное счастье. Его часто высаживали возле дома, считая, что он охраняет семейный уют и помогает сохранять мир между близкими людьми.

Из-за своей неприхотливости барвинок быстро разрастается и образует красивый зеленый ковер.

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Любисток

Любисток в народной традиции ассоциировался с семейным благополучием, любовью и взаимопониманием. Именно поэтому его часто сажали возле дома.

Верили, что растение помогает поддерживать хорошие отношения между членами семьи и создает приятную атмосферу дома.

Как правильно сажать растения-обереги

По народным обычаям, такие цветы чаще всего сажали возле калитки, вдоль забора, под окнами или рядом со входом в дом. Считалось, что именно там они лучше выполняют свою символическую защитную роль.

Даже если не придавать значения давним приметам, эти растения станут прекрасным украшением усадьбы, будут привлекать пчел и бабочек и создавать уют во дворе.

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