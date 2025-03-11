Обязательно посадите в саду это дерево, чтобы привлечь бабочек и птиц: будет как в сказке

Если ваша цель – устроить сад, который привлекает бабочек и птиц, вероятно, у вас уже есть кормушки для птиц и цветы, изобилующие нектаром.

Однако, по информации House Digest, еще одним замечательным элементом для вашего сада станет птелея трехлистная. Это неприхотливое дерево, которое не только украсит территорию, но создаст комфортные условия для местных животных. Об особенностях этого растения и правилах ухода за ним читайте дальше.

Что нужно знать о птелее

Это дерево привлекает бабочек и птиц благодаря своим оригинальным плодам, похожим на вафли, служащие источником пищи для этих животных.

Единственным минусом может быть запах ее цветов, имеющих зеленоватый, белый или коричневый оттенок. Аромат не всегда приятен и иногда напоминает неприятные запахи.

Как выглядит птелея трехлистная / Фото: commons.wikimedia.org

Однако некоторые садоводы считают его цитрусовыми. Во всяком случае, чтобы избежать дискомфорта, следует высаживать дерево подальше от дома.

Как ухаживать за птелеей

Это компактное дерево, достигающее высоты и ширины около 6 метров, идеально подходит для малых садов, ведь не занимает много пространства.

Птелея прекрасно растет в умеренном климате, способна адаптироваться как к полному солнцу, так и к густой тени. Она хорошо приживается на разных типах почвы — от песчаной до глинистой.

К тому же дерево устойчиво к засухе и может выдерживать непростые условия.

Еще одним преимуществом является то, что большинство животных не поедают его листья, что делает растение еще более привлекательным для садоводов.

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