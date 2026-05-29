Что нужно сделать на огороде до Троицы / © Associated Press

Реклама

В народе издавна верили, что период перед Троицей имеет особую силу для земли, растений и будущего урожая. Поэтому хозяева пытались завершить важные работы на огороде и в саду еще до большого праздника. Наши предки приметили, если в этот день погода хорошая, то и весна будет хорошей. Особое внимание уделялось уходу за грядками, подкормке растений и очистке участка от сорняков. Люди верили, что после Троицы земля набирает наибольшую силу, поэтому растения быстрее растут и лучше плодоносят.

Что обязательно нужно сделать на огороде до Троицы

По народным приметам, до Троицы нужно обязательно прополоть огород и разрыхлить землю у растений. Считалось, что сорняки, оставленные на грядках перед праздником, отнимают силу у будущего урожая.

Также хозяева пытались успеть подкормить овощи натуральными удобрениями — пеплом, настоем трав или перегноем. Особенно это касалось огурцов, помидоров, перца и капусты. Люди верили, что именно так растения получат достаточно сил для активного роста и плодоношения.

Реклама

В садах до Троицы обязательно осматривали деревья, убирали сухие ветки и обильно поливали молодые саженцы. Наши предки говорили: «Если земля до Троицы ухожена — осенью коморы будут полными».

Какие приметы об урожае существовали в народе

С Троицей связано немало примет, касающихся погоды и будущего урожая. Считалось, что дождь на праздник обещает урожайное лето и много грибов осенью. Если перед Троицей стояла теплая и солнечная погода, люди ждали большого количества ягод и фруктов.

Также в народе верили, что к празднику нельзя оставлять огород запущенным или ссориться у земли, ведь это могло отпугнуть хороший урожай.

Многие хозяева украшали дом и двор зелеными ветвями, считая их символом достатка, плодородия и благополучия. Даже сегодня многие огородники придерживаются этих старых традиций, потому что они помогают привлечь щедрый урожай и хорошую энергетику.

Реклама

Новости партнеров