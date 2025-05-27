Обязательно сделайте это с одеялом и подушками летом вместо стирки: украинцам напомнили о важной процедуре

Как можно почистить подушки и одеяло без стирки / © unsplash.com

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Для этого вам понадобятся только солнечные лучи. Эксперты поделились, как без лишних усилий восстановить свежесть ваших одеял и подушек.

Почему важно чистить подушки и одеяла

Очень важно регулярно очищать одеяла и подушки. В материал скапливаются пот и природные жировые выделения, создающие идеальные условия для развития бактерий.

Кроме того, на поверхности одеяла часто оседают пыль, волосы и шерсть животных, что может влиять на качество сна и вызывать дискомфорт.

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Почему стирать объемные одеяла и подушки проблематично

Хотя некоторые объемные одеяла, в том числе и зимние, можно стирать в автоматической стиральной машине, такую процедуру можно провести лишь в достаточно большом барабане (не менее 7 литров).

Если в вашей машинке барабан меньше, то одеяло не сможет свободно вращаться. Это не только снизит эффективность стирки, но может привести к ломанию техники.

Как почистить подушки и одеяла без стирки

Специалисты компании Resthouse Sleep, занимающейся товарами для сна, рассказали, что освежить крупногабаритные вещи, такие как одеяла или подушки, можно и без стирки в машинке.

По их словам, достаточно просто вынести одеяла или подушки на открытый воздух — солнечные лучи помогут очистить и обновить текстиль.

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Оказывается, солнечный свет является мощным природным антисептиком. Ультрафиолетовые лучи помогают эффективно уничтожить микробы, грибковые споры, плесень и пылевых клещей.

Такой метод специалисты часто называют “солнечной очисткой”. Но следует обратить внимание, что он работает только в жаркие ясные дни. Разложите вещи на ровную поверхность под прямым солнцем и оставьте их на несколько часов.

Сколько времени держать постель на солнце

Для максимальной пользы и очистки следует выносить одеяла и подушки на улицу примерно в 11 утра — до полудня. В настоящее время солнечные лучи самые мощные, а ультрафиолет действует наиболее эффективно.

Важно запомнить: не стоит держать одеяла и подушки на солнце больше четырех часов. Хотя бактерии быстро исчезают, но чрезмерное нахождение под прямым светом может отрицательно повлиять на саму ткань, ведь она может выгореть.

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Плотные вещи (одеяла или наматрасники) следует периодически переворачивать (раз в два часа). Тогда вы будете уверены, что солнечный свет равномерно обработал всю поверхность. После такой природной дезинфекции постель станет значительно свежее и будет иметь приятный запах.