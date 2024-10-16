Обязательно смотрите на этикетку: производители рассказали о пяти факторах, которые портят оливковое масло

Оливковое масло – ценный источник антиоксидантов и полезных жиров. Чтобы выбрать действительно хороший продукт, производители поведали, что нельзя делать с оливковым маслом и на что обращать внимание в магазине.

По словам Скайлер Мейпс из США, при покупке, хранении и использовании этого продукта следует избегать некоторых вещей.

Хотя оливковое масло – это действительно универсальный продукт, который подходит для салатов, жарки и приготовления различных блюд, его очень легко испортить.

Скажите пластику "нет"

Оливковое масло в пластиковой упаковке лучше не покупать. Они обычно стоят гораздо дешевле в супермаркетах. Дело в том, что пластик не только вредит окружающей среде, но и ухудшает вкус самого продукта.

Слишком прозрачная тара не подходит

Еще один важный совет от Скайлера – не покупать оливковое масло в полностью прозрачных стеклянных бутылках. Связано это с тем, что продукт очень легко окисляется, если попадает под прямые солнечные лучи. Поэтому в такой упаковке оливковое масло гораздо быстрее станет горьким.

Теплые места не самое лучшее хранение

Мэйпс также дала совет о том, где нужно хранить оливковое масло, чтобы продукт не испортился. Она указывает, что теплые места, например возле микроволновки или плиты, не подходят, потому что она подвергается воздействию высоких температур. Поэтому оливковое масло также быстрее портится, его вкус ухудшается.

Обращайте внимание на этикетку товара

При покупке оливкового масла в магазине всегда обращайте внимание на этикетку. Если там указано несколько разных источников (стран), поскольку такой продукт будет не столь "чистым". Часто производители пишут, что это масло из определенного региона Италии, а, перевернув бутылку, можно увидеть, что там указано четыре страны.

Большой брендов лучше избегать

Скайлер убеждена, что оливковое масло от крупных брендов не следует покупать, потому что у небольших компаний есть больше возможностей контролировать деревья, на которых растет урожай, и полностью процесс создания масла.

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