Большинство экспертов по текстилю и уборке сходятся во мнении: новые полотенца не следует использовать сразу после покупки без стирки. В то же время, детали первой стирки вызывают дискуссии — от минимального ухода до более тщательной подготовки. В RealSimple собрали мнения специалистов, чтобы объяснить, почему первая стирка важна и как сделать ее правильно, сохранив мягкость и пушистость ткани.

Почему новые полотенца нужно стирать перед использованием

Эксперты в основном соглашаются: стирка новых полотенец перед первым использованием — это стандартная гигиеническая практика. Причина не только в чистоте, но и в качестве ткани.

Текстильная эксперт, соучредитель бренда ettitude, Кат Дэй объясняет: «Новые полотенца покрываются специальными отделочными веществами, которые делают их визуально мягкими в магазине, но снижают их способность впитывать влагу. Первая стирка смывает этот слой и позволяет волокнам работать полноценно».

Иными словами, без первой стирки полотенца хуже впитывают воду и работают не так эффективно, как должны.

Другие эксперты занимают еще более категоричную позицию. Специалист по уборке Изабелла Флорес (Sparkly Maid San Diego) отмечает, что первая стирка для нее — обязательное правило без исключений.

Среди причин она называет:

остатки химических обработок ткани;

силиконовые или защитные покрытия;

возможный контакт с руками при производстве и упаковке;

красители в цветных полотенцах, которые могут «линять».

По ее словам, новые полотенца независимо от вида или запаха всегда следует стирать перед использованием, чтобы избежать лишнего контакта с посторонними веществами и улучшить гигиену.

Впрочем, не все эксперты столь категоричны. Специалист по моющим средствам Тейлор Сазерленд (Charlie’s Soap) отмечает, что все зависит от производителя.

Некоторые полотенца могут проходить легкую обработку крахмалом или специальными средствами, чтобы выглядеть более объемными на полке. Такие покрытия не опасны, но могут немного снижать поглощение влаги.

Он считает, что стирать перед первым использованием желательно, но не критично обязательно, если полотенца выглядят и чувствуются нормально.

Что будет, если не стирать новые полотенца

Мнения экспертов здесь также разделяются от незначительных последствий до существенного влияния на качество и гигиену.

Проблемы с поглощением и комфортом

Если пропустить первую стирку, полотенце может:

хуже впитывать влагу;

просто «размазывать» воду по коже вместо высушивания;

оставлять следы красителя или обработки на тканях;

обладать легким «складским» запахом.

Некоторые полотенца из-за силиконового покрытия вообще сначала отталкивают воду, что заметно снижает их эффективность.

Линт и остатки волокон

Еще одна распространенная проблема — чрезмерное образование ворса (линта). Во время первых стирок новые полотенца активно «сбрасывают» мелкие волокна. Если начать использовать их без стирки, этот ворс может оставаться на коже.

Потенциальные риски для кожи

Отдельные эксперты обращают внимание на возможные следы химических веществ, включая PFAS — синтетические соединения, которые используют для повышения водо- и грязеотталкивающих свойств тканей.

Хотя это обычно поверхностные остатки, специалисты предостерегают: после душа или ванны кожа более чувствительна, поэтому контакт с необработанным полотенцем нежелателен.

Если вы хотите уменьшить риски, следует выбирать полотенца с маркировкой PFAS-free или OEKO-TEX, что подтверждает безопасность текстиля.

Как правильно стирать новые полотенца впервые

Эксперты расходятся в деталях первой стирки, но все соглашаются: делать это нужно осторожно, чтобы сохранить мягкость и поглощение.

Оптимальный вариант:

теплая вода;

стандартное количество стирального средства;

без кондиционера для белья.

Кондиционер может создавать плёнку на волокнах и снижать способность полотенца впитывать воду.

Некоторые специалисты рекомендуют первый цикл стирки без порошка, но с добавлением белого уксуса.

Это помогает:

убрать остатки производственных обработок;

нейтрализовать запахи;

стабилизировать красители;

подготовить ткань для дальнейшего использования.

После этого рекомендуется еще одна стирка уже с небольшим количеством моющего средства.

Самый безопасный вариант — всегда ориентироваться на этикетку. Различные материалы и типы плетения могут потребовать разного ухода.

Обычно советуют: