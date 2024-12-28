Обязательно выбросьте из коридора эти пять предметов перед Новым годом 2025: чтобы счастье пришло в дом

Новый год — это всегда период, который приносит положительные моменты, но чтобы их порой не упустить, нужно очистить физическое пространство вокруг себя от ненужных вещей.

Если вы мечтаете привлечь в 2025 году в свою жизнь больше гармонии и счастья, попробуйте прислушаться к народным приметам, которые говорят, что нужно освободить вокруг себя пространство от тех предметов, которые притягивают негативную энергию. Вот, какие пять вещей из коридора лучше выбросить, чтобы положительные вибрации пробрались в ваш дом нового года.

Прежде всего, посмотрите старую обувь, которая накопилась на полочках. Если вы увидели очень старые и изношенные пары, которые вы уж точно никогда не обуете, стоит сразу отнести их на свалку. Дело в том, говорят эзотерики, что такая обувь притягивает к вашему дому невзгоды и не дает энергии благополучия и счастья поселиться в ней.

Не забудьте просмотреть и все сломанные вещи, например зонтики, щетки, ложки для обуви. Все они также негативно влияют на общую атмосферу в доме, притягивая невзгоды и несчастья. Согласно народной мудрости, все ненужное и сломанное следует сразу выбрасывать, не накапливая мусор.

Когда коридор в доме загроможден всевозможным хламом, это может создавать атмосферу беспорядка и хаоса. Эти все вещи не просто визуально засоряют пространство вокруг вас, но и блокируют позитивную энергию, стремящуюся войти в ваш дом. Поэтому обязательно предивите все предметы, возможно большинство из них уже вам давно не нужны.

Как известно из народных примет, зеркала способны накапливать, а затем отражать энергию людей. Если в коридоре есть треснувшее или поломанное зеркало, следует, не сомневаясь, его выбросить. Считается, если купить перед Новым годом новое зеркало и повесить его в доме, это привлечет энергию позитива и света.

Настоящим "магнитом" для негатива могут стать увядшие растения. Народная мудрость гласит, что в коридоре нужно держать только ухоженные и здоровые цветы, являющиеся символом процветания и благополучия. Лучше всего ставить в коридоре спатифиллум или денежное дерево.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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