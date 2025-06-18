Почему нужно протирать посуду после мытья / © Unsplash

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Данный метод очистки тарелок имеет своих поклонников и противников. Кто-то говорит, что вытирать мокрую посуду полотенцем негигиенично, но аргументов "за" все-таки больше.

Прежде всего, так нужно делать потому, что если вы не кладете мокрые тарелки в шкаф, там не будет разводиться сырость, а значит полочки не деформируются через воду, поверхность не покроется грибком или плесенью. Конечно, это только плюс для вашего здоровья.

Мокрая посуда, которая была насухо вытерта, не будет оставлять на столешнице лужицы, а это также значительно продлит срок ее годности и хорошего вида.

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Не стоит забывать и о том, что на мокрой посуде остаются разводы, остатки моющего средства, соль из водопроводной воды, которые вредны для нашего организма. Протирая тарелки полотенцем, вы будете уверены, что избавились от них.

Специалисты также утверждают, что чем больше вы носите в руках по кухне мокрую посуду, тем больше воды разливаете в помещении. А это прямой путь к созданию настоящего рассадника бактерий. В результате через некоторое время здесь может появиться черная плесень, которая чрезвычайно опасна для нашего здоровья.

Можно ли вытирать посуду бумажным полотенцем? Специалисты предостерегают, что выбирать такой способ не следует. Дело даже не в том, что это совсем не бюджетно, ведь у вас уйдет много таких салфеток. Проблема заключается в том, что на посуде могут оставаться мелкие частицы полотенца, а вся жидкость все равно не будет удалена.

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