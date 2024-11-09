Обязательно выворачивайте эти вещи перед стиркой: они прослужат гораздо дольше

Даже наиболее качественную вещь можно испортить неправильной стиркой. Поэтому следует соблюдать определенные правила, если хотите, чтобы любимая одежда служила вам дольше.

Эксперты утверждают, если вывернуть одежду перед стиркой, то она будет меньше терять свой цвет, а также будет более эффективно очищаться от грязи. К тому же на материале в таком случае образуется меньше колтунцев. И вот шесть типов вещей, которые вы должны всегда стирать наизнанку.

Темная одежда

Вещи темного или черного цвета могут быстрее терять свою яркость во время стирки. Поэтому перед процедурой их лучше выворачивать. Также не забывайте, что для темной одежды нужно выбирать режим с более низкой температурой. Сушить его лучше без попадания прямых солнечных лучей.

Яркие цвета тканей

Также следует выворачивать ткани, выкрашенные в яркие цвета. Из-за влияния стиральных средств и чрезмерного трения они тускнеют. Лучше остерегаться порошков, содержащих отбеливающие составляющие. Ярким вещам тоже не нравится горячая вода.

Спортивная одежда

В первую очередь, речь идет о вещах, которые вы одеваете для тренировок. Кожное сало, пот и грязь накапливаются изнутри, а потому, если не вывернуть такую одежду, она плохо очистится. На вещах могут развиваться бактерии, провоцирующие неприятный запах.

Нижнее белье, пижамы, носки

Такая одежда редко пачкается именно с лицевой стороны, а вот с внутренней стороны на них скапливается пот и отмершие дольки кожи. Поэтому единственным правильным вариантом будет стирка таких вещей наизнанку. Носки, конечно, пачкаются с обеих сторон, но их, говорят эксперты, более гигиенично также стирать вывернутыми.

Одежда, на которой есть следы дезодоранта или пота

Каждый раз, когда такие пятна не вымываются, они скапливаются и вещи становятся еще более загрязненными. Избежать такой проблемы поможет сама стирка наизнанку. Если следы уже появились, их сначала нужно вывести руками, а затем стирать одежду.

Нежные ткани

Такая одежда часто теряет свой внешний вид из-за появления колтунцев и зацепок. Чтобы избежать этого во время стирки, следует всегда выворачивать вещи. Также эксперты советуют класть их в специальные стиральные мешки.

Читайте также: