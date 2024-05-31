Обычная крупа может стать прекрасным удобрением для клубники: и урожай будете собирать ведрами

Клубника – одна из самых популярных ранних летних ягод в мире. Наверное, не найдется такого человека, который не любил бы его вкус. Именно поэтому клубники часто выращивают на приусадебных участках. Но чтобы урожай радовал, нужно знать, чем подкормить ягоду.

Если вы хотите собирать клубнику ведрами, не следует забывать о подкормке кустов. Клубничные грядки можно подливать не только химическими средствами, продаваемыми в специальных магазинах. Как удобрение подойдут и более привычные для нас продукты, которые можно найти практически на любой кухне.

Речь идет о пшеничной крупе. Хотя это может показаться удивительным, но этот продукт поможет получить по-настоящему большой урожай клубники. Для подкормки возьмите 1 кг самой дешевой пшеничной крупы, залейте 5 л воды (температура жидкости должна быть около 70-80 градусов). Смесь настаивается в течение суток. Затем готовый раствор перемешивается и сливается жидкость.

Получившуюся жидкость нужно развести чистой водой в пропорции 1:1. Каждый клубничный кустик подливается удобрением из пшеничной крупы под корень. На одно растение требуется 1 л подкормки.

Почему такое природное удобрение полезно для клубники? Всё очень просто. В пшеничной крупе содержатся витамины группы В, а также калий, магний, фосфор, кальций, йод, натрий и аминокислоты, необходимые для поддержания иммунитета растения, дальнейшего его развития, борьбы с некоторыми болезнями и вредителями. Дополнительно такое удобрение значительно увеличивает урожайность, а сами плоды делают больше и сочнее, ускоряет их созревание.

Не забывайте регулярно поливать кусты клубники в июне, особенно при засушливой погоде. Для клубники очень важна достаточная влажность почвы. Также вокруг растений нужно удалять сорняки, ведь они мешают развитию растения и отбирают питательные вещества.

После цветения кустов не забудьте внести в почву удобрения с фосфором и калием, которые помогают поддержать развитие плодов. Также рекомендуется регулярно удалять усы растения, если вы не планируете его размножать. Важно, чтобы основной кустик сосредоточился только на плодоношении.

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