Обычные макароны превратятся в невероятно вкусное и ароматное блюдо: добавьте это во время варки

Какие специи любят макароны: советы поваров / © www.freepik.com/free-photo

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Обычные макароны могут стать более ароматными, если во время варки добавить в воду немного сушеных итальянских трав. Орегано, базилик и чабрец придают блюду легкие пряные нотки, которые особенно хорошо сочетаются с томатными соусами, сыром и овощами. Такой простой кулинарный трюк поможет разнообразить привычный гарнир без дорогих ингредиентов.

Что добавить в воду, чтобы макароны были ароматнее

Для приготовления подойдет смесь сушеных трав или отдельно орегано и базилик. На 2 литра воды достаточно примерно половины чайной ложки сухих трав. Не стоит сыпать слишком много приправ: они должны создавать легкий аромат, а не перебивать вкус самого блюда.

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Сначала доведите воду до кипения, посолите по вкусу, добавьте травы, а затем всыпьте макароны. Варите их согласно времени, указанному на упаковке, периодически помешивая. Учитывайте, что аромат трав в воде будет деликатным: гораздо более выразительный вкус макароны получат, если после варки соединить их с соусом.

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Еще один вариант — использовать немного овощного бульона вместо части воды. Он придаст блюду более насыщенный вкус. В таком случае осторожно добавляйте соль, поскольку готовый бульон может ее уже содержать.

Как сделать макароны вкуснее после варки

Даже правильно подобранные специи не заменят соус. Чтобы макароны не казались пресными, после варки перемешайте их с томатным соусом, тушеными овощами или небольшим количеством воды, в которой они готовились. Крахмал, переходящий в воду во время варки, помогает соусу лучше держаться на поверхности макарон.

Не промывайте макароны после варки, если собираетесь подавать их горячими с соусом: так на их поверхности останется больше крахмала. Исключение — блюда, для которых требуются охлажденные макароны, например салаты.

Чтобы получить лучший результат, не переваривайте макароны и учитывайте форму изделий: короткие макароны хорошо сочетаются с густыми соусами, а длинные — с более однородными.

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