Обычные вареные макароны станут в разы вкуснее: добавьте этот простой ингредиент

Что добавить в макароны вместо сливочного масла и сыра / © www.freepik.com/free-photo

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Вареные макароны — это незаменимый гарнир на столе каждой украинской семьи. Такое блюдо легко и быстро готовить, даже начинающий кулинар на отлично справится с этой задачей. Обычно, чтобы сделать макароны более вкусными, в них добавляют сливочное масло или любой сыр. Однако многие хозяйки имеют свой секретный ингредиент, который превращает обычные вареные макароны в настоящий кулинарный шедевр без этих дорогостоящих продуктов. Об этом пишет ресурс Ukr.Media.

Что добавить в макароны, чтобы они стали в разы вкуснее: секрет опытных хозяек

Этот секретный продукт — обычный творог. Его нужно добавлять в горячие макароны, чтобы усилить вкус блюда, сделать его нежным и сливочным.

Сначала необходимо отварить макароны как обычно, затем слить воду и пересыпать готовое блюдо в большую миску. Туда же следует добавить 2-3 столовых ложки свежего творога и все тщательно перемешать. Затем можно еще измельчить свежую зелень и посыпать макароны.

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Это блюдо будет иметь нежную сливочную текстуру даже без добавления дорогостоящих ингредиентов — сливочного масла или сыра. К тому же, такие макароны легко готовить, этот процесс не требует много времени и усилий. Макароны с творогом непременно понравятся всей семье, а особенно маленьким детям.