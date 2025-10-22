Обычный кофе обернулся штрафом в тысячи гривен: что произошло

Кофе / © Credits

Необычный инцидент произошел с жительницей Лондона Бурджу Есильюртом, которую оштрафовали на 150 фунтов стерлингов (около 8342,63 гривны) за то, что она вылила остатки кофе из своей многоразовой чашки в сливную решетку на дороге.

Об этом пишет BBC.

Женщина, проживающая в районе Кью, рассказала, что сделала это на автобусной остановке возле станции Ричмонд, чтобы не пролить напиток в салоне автобуса, которым направлялась на работу. Есильюрт считала свой поступок ответственным, ведь старалась не сорить.

Однако ее действия были квалифицированы как правонарушения тремя инспекторами по соблюдению порядка. Женщина была оштрафована согласно Разделу 33 Закона об охране окружающей среды 1990 года, запрещающему выбрасывание или утилизацию отходов способом, который может загрязнить землю или воду, включая вылив жидкостей в уличные ливни.

«Я заметила, что мой автобус подъезжал, поэтому просто вылила остатки. Их было совсем чуть-чуть, буквально капелька. Как только я обернулась, увидела троих мужчин… которые бежали ко мне, и они сразу меня остановили», — рассказала Есильюрт.

Женщина призналась, что была в шоке. Поскольку не подозревала о незаконности такого действия. Когда она спросила инспекторов, что должна была делать с жидкостью, ей ответили, что нужно было вылить ее в ближайшую свалку.

Есильюрт назвала штраф «чрезмерным» и «непропорциональным» и подала официальную жалобу в Совет района Ричмонд-апон-Темз. Она также призвала местные власти сделать закон более понятным, разместив соответствующие упреждающие знаки.

В Совете Ричмонда в ответ заявили, что их сотрудники «действовали профессионально и объективно» в соответствии с действующим законодательством. А записи с камер инспекторов подтверждают их корректное поведение. Представитель совета добавил, что штрафы применяются только при необходимости, но жители имеют право требовать пересмотра решения.

