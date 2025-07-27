Обычный конфликт из-за кофе в офисе перерос в громкий скандал в Сети: что случилось

Кофе в офисе / © Pixabay

Реклама

В американском офисе разгорелась настоящая драма из-за, казалось бы, пустяка — кофейных капсул. Офисная работница из США поделилась своей историей, как она столкнулась с наглостью коллеги, которая без разрешения брала ее кофе, а потом еще обиделась, когда ее разоблачили.

Об этом она поделилась на Reddit.

Поначалу это выглядело как случайность. Женщина заметила, что ее кофейные капсулы исчезают со стола, но не придали этому большого значения. Однако со временем кражи стали систематическими: «Она берет каждый день, а иногда и дважды в день», — возмущается автор сообщения.

Реклама

Стоит отметить, что это был не дешевый кофе — около $1.5 (примерно 70 грн) за капсулу. Женщина покупала ее, чтобы сэкономить на поездке в отпуск, и подсчитала, что за последний месяц коллега выпила кофе на $45 (почти 1900 грн).

Терпение прервалось, и героиня истории решила откровенно поговорить с коллегой, требуя либо компенсировать стоимость капсул, либо покупать собственные. Реакция была неожиданной. Коллега, вместо того чтобы извиниться, обиделась и перестала разговаривать. Она заявила, что считала это «щедростью» и назвала странным считать «такую мелочь».

«Но дело в том, что я вообще не предлагала ей кофе. Она просто как-то взяла — и я из-за своей загруженности тогда ничего не сказала. А теперь выходит, я плохая, потому что заговорила о деньгах», — удивляется американка.

Читайте также Нельзя пить кофе сразу после еды — и вот почему

Реакция коллеги и поддержка Reddit-сообщества

Коллега игнорирует женщину уже больше недели и в разговорах с другими сотрудниками обзывает ее «мелочной и жадной». Автор сообщения считает, что коллега просто привыкла жить за чужой счет и не испытывала никаких угрызений совести, пока ее не «прижали».

Реклама

Пользователи Reddit почти единогласно поддержали американку, отмечая, что она поступила совершенно правильно. Среди самых популярных комментариев:

«Удачно прижилась. Правильно сделала: сбрасываться или покупать свои капсулы».

«И кто тут жаден то? Так что все правильно сделала».

«Этот офисный планктон никогда не учится не делать глупостей».

«Я думаю, что побесится еще время, а потом попытается снова присесть на ваш кофе».

«Эта „коллега“ показала, что если ей нужно что-то, то все ок. Если с нее, то все сразу жадны».

Напомним, в США супруги пасторов оказались в центре громкого расследования. Основатели онлайн-церкви Victorious Grace Church Эли и Кейтлин Регаладо обвиняются в масштабном криптовалютном мошенничестве, которое, по их словам, они совершали по божественному благословению.