Обычный рис превратится в изысканное блюдо без лишних хлопот: что нужно добавить

Это блюдо является отличным примером того, как простые ингредиенты могут превратиться в настоящее произведение кулинарного искусства.

Если вы не знаете, как быстро приготовить вкусный и сытный обед, такое блюдо непременно вам понравится. Рис с тушенкой - это яркий пример того, как из простых составляющих можно приготовить кулинарный шедевр. Такую кашу можно подавать как на обед, так и на ужин, если в вашей семье никто не придерживается жесткой диеты.

Как приготовить сытное и вкусное блюдо из риса: пошаговая инструкция

Подготовка ингредиентов Для приготовления блюда возьмите стакан риса, два стакана воды, банку тушенки из свинины или говядины, одну луковицу, одну морковь, растительное масло и специи по вкусу. Рис надо промыть, чтобы не было лишнего крахмала.

Для приготовления блюда возьмите стакан риса, два стакана воды, банку тушенки из свинины или говядины, одну луковицу, одну морковь, растительное масло и специи по вкусу. Рис надо промыть, чтобы не было лишнего крахмала. Приготовление зажарки Нарежьте лук и натрите морковь на зажарку как обычно, в глубокую чугунную кастрюлю налейте масла, разогрейте и добавьте овощи. Обжарьте их до золотистого цвета на среднем огне.

Нарежьте лук и натрите морковь на зажарку как обычно, в глубокую чугунную кастрюлю налейте масла, разогрейте и добавьте овощи. Обжарьте их до золотистого цвета на среднем огне. Добавление тушенки. К зажарке добавьте тушенку и перемешайте. Если есть необходимость, слейте лишний жир.

К зажарке добавьте тушенку и перемешайте. Если есть необходимость, слейте лишний жир. Приготовление рисовой каши. Выложите промытый рис на овощи с тушенкой, ни в коем случае не перемешивайте, чтобы не испортить текстуру будущего блюда. Залейте все водой, чтобы она покрывала рис примерно на сантиметр. Можно добавить соль и смесь перцев по вкусу. Готовьте блюдо под крышкой на минимальном огне 25-30 минут, пока жидкость полностью не впитается.

Выложите промытый рис на овощи с тушенкой, ни в коем случае не перемешивайте, чтобы не испортить текстуру будущего блюда. Залейте все водой, чтобы она покрывала рис примерно на сантиметр. Можно добавить соль и смесь перцев по вкусу. Готовьте блюдо под крышкой на минимальном огне 25-30 минут, пока жидкость полностью не впитается. Финальный этап. После приготовления осторожно перемешайте рисовую кашу и дайте настояться под крышкой 5-7 минут.

Сочетание нежного риса, сочной тушенки и карамелизированных овощей создает неповторимый вкус и аромат. Такая вкусная рисовая каша непременно понравится всей вашей семье.

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