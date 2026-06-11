Обычный сахар может спасти растения: семь неожиданных способов применения в саду

Сахар / © unsplash.com

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Обычный сахар, который есть почти на каждой кухне, может стать неожиданным помощником в саду. Эксперты по садоводству рассказали о семи способах его использования — от ухода за растениями до борьбы с вредителями и улучшения работы компоста.

Об этом сообщило издание martha stewart.

Одно из наиболее распространенных применений сахара связано с борьбой с нематодами. По словам специалиста по уходу за газонами и эксперта по садоводству компании Online Turf Анжелики Забер, повышение уровня сахара в почве может уменьшать производство яиц нематод и даже способствовать их преждевременной гибели. Для этого рекомендуется рассыпать сахар возле пораженных растений или растворить примерно полстакана сахара в галлоне воды и полить почву вокруг них.

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Еще один способ — привлечение бабочек. Сахарная вода напоминает этим насекомым естественный источник питания — нектар. Эксперт советует смочить ватный диск или губку в растворе из одной части сахара и четырех частей воды, а затем разместить их в саду. В то же время она предостерегает не оставлять открытые миски с сладкой водой, ведь опылители могут попасть в жидкость и погибнуть.

Мастер-садовник и основательница питомника TN Nursery Тэмми Санс отмечает, чтосахарная вода может быть полезна для только что пересаженных растений. По ее мнению, такой полив помогает активизировать микробиологическую активность вблизи корневой системы и облегчить растениям адаптацию после пересадки. В то же время она подчеркивает, что использовать сахар нужно умеренно, иначе он может привлечь муравьев, плесень и других вредителей.

Кроме того, сахар иногда используют для борьбы с сорняками. По словам Тэмми Санс, если насыпать его у основания нежелательного растения и слегка полить водой, это временно свяжет азот в почве. В результате сорняки, которые не приспособлены к условиям с низким содержанием азота, могут постепенно ослабеть и прекратить рост.

Эксперты советуют использовать сахар и для изготовления самодельных ловушек для ос. Для этого необходимо отрезать верхнюю часть пластиковой бутылки, налить на дно раствор из двух стаканов сахара и одного стакана воды, а затем вставить верхнюю часть обратно, образовав воронку. Такая конструкция привлекает ос сладким запахом и затрудняет им выход наружу.

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Кроме того, небольшое количество сахара может помочь продлить жизнь срезанным цветам. Тэмми Санс рекомендует добавлять в вазу чайную ложку сахара перед тем, как поставить букет в воду. По ее словам, стебли получают дополнительное питание, благодаря чему цветы могут дольше сохранять свежий вид. При этом воду необходимо менять каждые несколько дней.

Еще один вариант использования — добавление небольшого количества сахара в компост или компостный чай. Как объясняет садовод, это питает полезные микроорганизмы и может ускорить процесс разложения органических остатков. Однако специалистка предупреждает, что избыток сахара может привлекать крыс, мышей, тараканов и других нежелательных вредителей.

Напомним, чтобы гортензии радовали крупными цветками до конца сезона, важно выполнить несколько простых действий уже в июне. Некоторые из них часто игнорируют даже опытные садоводы.

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