Очарует изумрудной зеленью: где лучше сажать самшит и можно ли делать это у дома

Красивый декоративный куст можно увидеть во многих садах и парках. Его изумрудная зелень создает особую атмосферу. Можно ли сажать самшит у дома? Не повредит ли он?

Самшит у дома: преимущества и недостатки

Самшит не только эффектен, он также очень полезен, ведь очищает воздух от вредных веществ, удерживает влагу и способен улучшать здоровье.

Однако садоводы не советуют сажать самшит слишком близко к дому, ведь этот кустик может повреждать фундамент и засорять водостоки. Поэтому очень важно соблюдать определенные рекомендации, обеспечив между стеной здания и самшитом определенное расстояние.

Где лучше сажать самшит

Если вы хотите посадить самшит у своего дома, следует запомнить несколько важных советов:

правильное место — самшит очень любит солнечный свет, а также дренированную, плодородную почву, поэтому важно убедиться, что эти условия выполнены;

— самшит очень любит солнечный свет, а также дренированную, плодородную почву, поэтому важно убедиться, что эти условия выполнены; правила высадки — обязательно нужно подготовить ямку, которая должна иметь ширину и глубину в 2-3 раза больше размера самого куста. Дополнительно смешайте землю с органическими удобрениями (хорошо подойдут перегной или компост), а перед высадкой корни куста окуните в воду на несколько часов. После этого расположите куст в яме, засыпьте грунтом, утрамбуйте (но не сильно, чтобы не повредить растение);

— обязательно нужно подготовить ямку, которая должна иметь ширину и глубину в 2-3 раза больше размера самого куста. Дополнительно смешайте землю с органическими удобрениями (хорошо подойдут перегной или компост), а перед высадкой корни куста окуните в воду на несколько часов. После этого расположите куст в яме, засыпьте грунтом, утрамбуйте (но не сильно, чтобы не повредить растение); надлежащий уход – самшит нужно регулярно поливать, особенно во время долгого засушливого летнего периода. Также кустик рекомендуется обрезать, чтобы он был компактным. Не забывайте и о удобрениях. Также помните, что самшит уязвим к определенным болезням и вредителям, поэтому нужно проводить профилактику.

Также следует отметить, что самшит может расти от 5 до 15 метров в высоту, в зависимости от сорта. Поэтому выбирайте такой вид, который не перекроет доступ к дому, не навредит электрическим линиям. Конечно, самшит можно и нужно обрезать, образуя определенную форму: колоновидную, шаровидную.

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