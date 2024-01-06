Очень полезны в обиходе: как замороженная мандариновая кожура поможет улучшить зимой обувь

Мандариновые шкурки могут быть очень полезны в обиходе. Поэтому не стоит их выбрасывать на помойку.

Если вы любите мандарины, то наверняка уже не раз сталкивались с проблемой накопления большого количества шкурок этих цитрусовых. Обычно их сразу отправят в помойку, но так поступать не стоит. Мандариновые шкурки могут быть очень полезны в обиходе.

С помощью обычных мандариновых шкур можно сделать эффективный натуральный освежитель воздуха. Кожицы сначала нужно промыть, нарезать небольшими кусочками и тщательно просушить.

Затем их размещают в небольшие мешочки из ткани или бумаги и раскладывают по всей квартире. Этот лайфхак очень прост, но благодаря ему квартира сразу наполнится приятным ароматом, который ассоциируется с зимой и новогодними праздниками.

Если вам не хочется возиться с мешочками или их просто нет под рукой, можете разложить мандариновые шкурки прямо на батареях. Из-за тепло аромат цитрусовых значительно усилится и воздух в помещении наполнится им в считанные минуты.

Мандариновые шкурки помогут побороть еще одну довольно популярную зимой проблему. Если вы не знаете, как устранить неприятный запах обуви в домашних условиях, попытайтесь положить внутрь несколько шкурок и оставить на несколько часов, а лучше на ночь. Любые неприятные ароматы быстро исчезнут.

А чтобы всегда иметь под рукой мандариновые шкурки для разных нужд, попробуйте нарезать их на кусочки и поместить в морозильную камеру. Также подойдет стеклянная банка, тогда нужно поставить ее в сухое темное место.

Читайте также: