Очень сильные молитвы за сына, который на войне: как правильно просить Божьей защиты

Сильнейшие молитвы за сына, который на войне / © Pixabay

Нет одной “правильной” молитвы за сына на войне. Самое важное, чтобы слова неслись из глубины сердца. Можно обращаться к Богу любыми молитвами или выражать свои чувства собственными словами.

Молитва-оберег для сына

Господи, Боже Предвечный, Царь всего мира!

Ты для покорения нечестивых врагов и для сохранения справедливости позволяешь государствам употреблять меч и удерживать военное положение.

Когда же по Твоей воле отходит наше дитя от нас на службу Отечеству, молим Тебя, Боже: дай, чтобы он был верен своему званию, и не позволь, чтобы погубил он свою душу.

Придай ему силы и терпение в той тяжелой службе. Прежде всего дай ему, Боже, силы против врагов души его, чтобы по Твоей всесвятой милости сохранил он святую веру и невинность души.

Ты Сам, Боже, знаешь, как велика опасность угрожает душе нашего ребенка в военном состоянии. Поэтому горячо просим Тебя: береги его от той опасности, сохрани его нам таким, какой от нас отходит.

Аминь.

или

Пресвятая Дева, особенная Заступница невинных душ!

Отдаем Тебе наше дитя под Твою могущественную охрану. Мы знаем и верим сильно, что если Ты будешь заботиться о нем, то наверняка не запятнаешь души своей тяжким грехом.

Протяни над ним Свой святой омофор и не выпускай из-под него, пока вернется назад таким добрым, который теперь от нас отходит.

Аминь.

Молитва великомученику Георгию Победоносцу за воинов

Святой славный всехвальный великомученик Георгий! Собранные в храм твой и, поклоняясь и благодаря Господа и торжественно почитая и почитая тебя перед иконой твоей святой, мы, люди, молим тебя, известный покровитель наш: моли же с нами и за нас Бога, Которого через Его милосердие возможно умолять о Нем, чтобы Он выслушал нас, Им грехов и проступков наших, исцеления и спасения и о насущных потребностях жизни нашей. Пусть же Он подарит людям победу над противниками и да укрепит во всех битвах войско через благодать, даваемую тебе, и да победит силы врагов наших, восстающих на нас. Чтобы они были постыжены, а надменность и гордыня их да будут уничтожены и пусть они осознают, что у нас есть Божественная помощь. Всем, кто пребывает в скорби и несчастьях, яви всемогущую Божью защиту. Умоли Господа Бога и Творца всего, чтобы Он избавил нас от вечной муки, чтобы мы всегда прославляли Отца и Сына, и Святого Духа, и чтобы верно признавали пред Ним покровительство твое, ныне и постоянно, и во веки веков. Аминь.

Молитва о сыне, который на войне защищает Родину

Господи, Всесильный Боже мой! Взываю к Твоему могуществу и справедливости.

Ты услышал меня, когда я просил у Тебя сына — привел в мир и вложил его руку в мою, и велел жить. И он жил — при мне и без меня, но всегда на Твоих глазах и с Твоей молитвой. Вся жизнь и все грехи его пред Тобою. Однако враг пришел на нашу землю, и сын пошел на войну.

Поэтому я взываю к Тебе, Господи: услышь и ныне, как услышал меня тогда, когда просил у Тебя о милости. Найди, Боже Всевидящий и Всемогущий, моего сына на этой войне — Ты узнаешь его по любящему сердцу и добрым глазам. Найди и возьми под свой покров и Всесильную защиту.

Пусть пуля, выпущенная у сына, не найдет груди его.

Сделай так, Господи!

Пусть снаряд, посланный убить сына моего, не найдет дороги.

Сделай так, Господи!

Защити от неправой смерти щитом справедливости Твоей сына моего и братьев его после священной войны, и все украинское воинство защити и сохрани для жизни мирной. Не допусти новых смертей украинских в этой войне.

Сделай так, Господи!

Да будет на это Твоя святая воля, Господи Всесильный и Справедливый.

Аминь.

Очень сильная молитва о сыне

Милосердный Боже, Отче наш, обращаюсь к Тебе и преклоняю колени моего сердца, сердца матери, сын которой находится на войне.

Боже Всемогущий, отдаю в Твою любящую Родительскую руку жизнь сына моего и молю Тебя, Отче, храни его жизнь от всякого шара, от измены, от всякого плена.

Укрой его Твоей Святой рукой и помоги ему выполнить свой долг, защищая Отечество от врагов. В трудную минуту жизни помоги ему взывать к Тебе и полагаться только на Тебя и на Твое Слово.

Пусть Твоя милость и благодать будет с ним, чтобы он был смелым, мужественным и принимал правильные решения — решения от Тебя. Помоги ему всегда помнить, что жизнь его скрыта со Христом в Тебе. Сохрани его жизнь и дай ему познать радость исполненного долга и радость победы над врагом.

Спасибо Тебе, Отче, что воля Твоя благоуспешно исполняется рукою Твоею в жизни моего сына. Славлю Тебя, Великий Боже, и поклоняюсь Тебе.

Аминь.

Молитва для защиты всех воинов на войне

Боже наш, молим Тебя о защите воинов Украины в это тяжелое время борьбы.

Пренебрегни ими и надели Святым Духом, чтобы они имели силу и мудрость в борьбе за мир и справедливость.

Святитель Лев Великий, вступавший за Православие и Правду Христову, будь нашим посредником пред Господом.

Просим Твоих спасительных молитв и благословенной руки над воинами ВСУ, чтобы они были защищены от всякого зла и коварного врага.

Аминь.