Очень вкусная, рассыпчатая, мягкая: какие хитрости приготовления пшенной каши

Опытные хозяйки поделились всеми тонкостями приготовления вкуснейшей каши из пшена.
Рассказываем о самых главных хитростях, которые помогут приготовить нежную, рассыпчатую и вкусную пшенную кашу.
Как приготовить самую вкусную пшенную кашу: какие важные нюансы стоит учесть
- Хитрость №1. Следует знать, что перед приготовлением пшено нужно тщательно промыть горячей водой. Дело в том, что каждое зернышко имеет крахмальную оболочку, которая при приготовлении каши будет придавать ей вязкую консистенцию. Поэтому нужно вымыть эту оболочку, чтобы каша действительно была рассыпчатой.
- Хитрость №2. Просушите пшено на сковороде, затем обжарьте на умеренном огне в течение одной минуты на небольшом количестве масла. Таким образом вкус пшена раскроется полностью, каша получится ароматной и насыщенной. Кроме того, масло не даст пшену впитать много влаги, поэтому каша будет рассыпчатой.
- Хитрость №3. Пшенная каша должна хорошенько распариться. Здесь есть важный нюанс, чтобы пшено сварилось, но не превратилось в клейкую разваренную массу, лучше варить кашу в кастрюле без крышки. Накрывать крышкой ее следует тогда, когда большая часть воды испарится. К тому же, не забывайте иногда помешивать кашу в процессе варки, чтобы она не пригорела.
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