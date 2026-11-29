Как приготовить крабовый салат без майонеза / © Фото из открытых источников

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Крабовый салат давно стал традиционным для украинцев блюдом для застолья к Новому году. Он легко готовится, относительно недорог, но есть один нюанс. Как и большинство майонезных салатов, слишком жирный.

Как уменьшить калорийность блюда, но сохранить его привычный вкус — рассказываем в материале ТСН.ua.

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Что нужно для крабового салата без майонеза

На приготовление ориентировочно уйдет 45 минут, а салата хватит примерно на 8 небольших порций. Пекинская капуста придаст ему объем и хруст, огурец — свежести, а кукуруза — легкой сладости. Йогуртовая заправка будет иметь немного кисловатый вкус.

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Подготовьте продукты для одной большой миски:

Пекинская капуста — 350 г.

Крабовые палочки — 200 г.

Свежий огурец — 200 г.

Яйца — 4 шт.

Консервированная кукуруза — 1 банка, жидкость слить.

Зеленый лук — по вкусу.

Натуральный несладкий йогурт — по вкусу.

Соль и черный молотый перец — по вкусу.

Как приготовить крабовый салат с пекинской капустой?

Начните с яиц, ведь перед смешиванием они должны остыть. За это время вы успеете приготовить овощи и палочки. Йогурт оставьте напоследок — заправленный салат лучше подавать сразу, пока капуста и огурец сохраняют хрусткость.

Положите 4 яйца в кастрюлю с водой и сварите вкрутую. После закипания отсчитайте 9–10 минут, затем охладите яйца в холодной воде и очистите от скорлупы. Вымойте 350 г пекинской капусты, 200 г огурца и зеленый лук. Обсушите овощи. Капусту тонко нашинкуйте и переложите в большую миску, в которой будет удобно перемешивать салат. Нарежьте огурец небольшими кубиками, а зеленый лук мелко порубите. Если кожура огурца слишком жесткая, снимите ее. Добавьте нарезанные овощи в капусту. Нарежьте 200 г крабовых палочек небольшими кусочками, а охлажденные яйца — кубиками. Старайтесь делать кусочки палочек, огурцов и яиц примерно одинаковыми, чтобы они равномерно сочетались в салате. Откройте 1 банку консервированной кукурузы и полностью слейте жидкость. Переложите зерна в овощи, добавьте палочки и яйца. Осторожно перемешайте все компоненты. Перед подачей добавьте немного натурального несладкого йогурта и снова перемешайте. Добавляйте заправку небольшими порциями к желаемой консистенции — она реже майонеза, а овощи сочные. Отведайте салат, посолите и поперчите по вкусу.

Если готовите к праздничному ужину заранее, подготовьте и охладите составляющие отдельно, а смешайте с йогуртом перед подачей. Готовый салат держите в холодильнике в закрытой таре.

Какая еще капуста подходит к крабовому салату

Знакомое сочетание палочек, яиц, огурца, кукурузы и зеленого лука есть и в крабовом салате с молодой капустой . Его также можно заправлять йогуртом — это еще один вариант овощной основы для любимого блюда.

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