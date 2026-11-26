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Австралийский словарь Macquarie Dictionary объявил слово 2026 года. Им стало необычное словосочетание pervert glasses («очки извращенца»), которым называют умные очки с камерой, которые могут использовать для скрытой съемки людей без их согласия.

Об этом 23 ноября сообщили на официальном сайте Macquarie Dictionary.

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В этом году победителя определяли в двух категориях: выбор редакционного комитета и голосование общественности. В обоих случаях победило словосочетание pervert glasses. Итак, впервые за три года выбор пользователей совпал с решением экспертного жюри.

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В словаре объясняют, что это выражение является разговорным названием разумных очков или очков со встроенной камерой. Его появление связано с тем, что некоторые люди используют такие устройства для съемки и видеосъемки других без их ведома или разрешения.

Члены комитета отметили, что выбор отражает противоречия технологического развития в 2026 году. С одной стороны возможности искусственного интеллекта и устройств с его интеграцией стремительно расширяются. С другой стороны, все чаще звучат призывы ограничить неконтролируемое распространение таких технологий.

По мнению составителей словаря, название pervert glasses также отражает более широкие проблемы года: развитие искусственного интеллекта, распространение так называемой маносферы и усиление слежки за людьми, в частности, в супермаркетах.

Какие еще слова попали в список отмеченных

Редакционный комитет также выделил три других понятия.

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PMOS — расстройство, которое может иметь генетическую природу и приводить к нарушениям овуляции и менструального цикла. Он может сопровождаться акне, чрезмерным ростом волос, инсулинорезистентностью и ожирением. Раньше это состояние называли PCOS (синдром поликистозных яичников).

Agentic — термин, описывающий способность искусственного интеллекта самостоятельно действовать или принимать решение. По словам комитета, за последний год его использование существенно выросло благодаря распространению автономных ИИ-инструментов.

Marrickville pause — разговорное выражение, означающее временную паузу в разговоре, пока над пригородом Марриквилл в Сиднее пролетает громкий самолет на низкой высоте. После этого собеседники продолжают разговор.

Среди слов, получивших награды по результатам общественного голосования, также оказались digital dementia и AI; DR.

Первое понятие переводится как «цифровая деменция» и описывает якобы ухудшение кратковременной памяти, концентрации внимания и способности принимать решения из-за чрезмерной зависимости от цифровых устройств и искусственного интеллекта. В то же время в словаре отмечают, что это не официальный медицинский диагноз.

Второе — AI; DR — игра слов на основе популярного сокращения TL; DR («слишком долго, не читал»). Его используют, чтобы предупредить читателей: текст создан искусственным интеллектом и, по мнению автора отметки, не стоит прочтения.

В Macquarie Dictionary отметили, что выбор этого года отражает не только технологические изменения, но и то, как они влияют на повседневную жизнь и язык людей.

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Напомним, специалисты растолковали новое сленговое слово, которое стало популярным среди подростков.

Также ТСН.ua рассказывал о популярных словах и выражениях молодежи и разъяснял их значение простыми словами.

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