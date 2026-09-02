Одежда после стирки грязная или мокрая: что проверить в стиральной машинке

Стиральная машинка начала хуже стирать / © pexels.com

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Техника работает без сбоев, цикл доходит до конца, стирального средства достаточно, но одежда после стирки остается грязной или слишком влажной? Кое-где стиральная машинка может медленно сливать воду или выдавать неприятный запах. Специалисты советуют не торопиться с вызовом мастера и самостоятельно найти корень проблемы. Расскажем, почему стиральная машинка стала хуже стирать вещи.

Об этом пишет Blikk.

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Почему стиральная машинка стала хуже работать: где искать проблему

В первую очередь, если ваша стиральная машинка начала плохо работать, нужно проверить фильтр сливного насоса. У большинства стиральных машин с фронтальной загрузкой он расположен в нижней части корпуса справа за небольшой крышечкой.

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Именно его засор часто становится причиной того, что вода остается в барабане или плохо сливается. Обычно в этом отсеке накапливаются грязь, застоявшаяся вода и мусор из карманов одежды. Также там нередко скапливаются монеты, волосы и пуговицы.

Попытайтесь почистить этот сливной фильтр. Для этого выключите стиральную машинку из розетки, положите перед отверстием полотенца и подставьте невысокую емкость. При наличии отдельного аварийного шланга слейте остатки жидкости через него. Если его нет — медленно откручивайте сам фильтр или его крышку, чтобы вода вытекала постепенно.

Извлеките элемент только после полного слива воды. Удалите найденные предметы и тщательно промойте фильтр и его гнездо. Также проверьте, свободно ли вращается крыльчатка насоса. После этого плотно закрутите деталь на место во избежание протекания при следующем запуске.

Также качество стирки может ухудшиться по другим причинам. Если машинка без проблем набирает, сливает и отжимает воду, причинами плохого результата стирки могут быть перегруженный барабан, неправильно выбранный режим, ошибки с дозировкой порошка, проблемы с водоснабжением или выход из строя других узлов.

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Но если белье остается чрезмерно мокрым, вода уходит медленно, со стороны насоса слышны необычные звуки или панель выдает ошибку слива — проверить фильтр нужно в первую очередь.

Конструкция приборов отличается в зависимости от модели, поэтому перед началом работ нужно свериться с инструкцией по эксплуатации. Если деталь не поддается, не применяйте силу. В случаях, когда крыльчатка насоса заклинила или чистка не разрешила проблему со сливом, безопаснее обратиться к квалифицированному мастеру.

Из стиральной машины плохо пахнет: что нужно сделать

Напомним, неприятный запах в стиральной машине возникает из-за накопления влаги и остатков моющих средств в барабане, дозаторе и манжете. Для очистки барабана используйте специальную программу и соответствующие средства без смешивания хлора с уксусом или следуйте инструкциям изготовителя. Съемный лоток и нишу под него нужно промыть и обязательно высушить перед установкой.

Резиновый уплотнитель нужно осторожно очищать мягкой тканью от мусора и влаги, избегая острых предметов и абразивов. Перед промывкой фильтра насоса обязательно выключите прибор из розетки, подготовьте емкость для воды и следуйте инструкциям. В случае обнаружения трещин, плесени, протечек или если запах не исчезает, следует обратиться в сервис.

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После каждой стирки всегда доставайте белье, протирайте насухо манжету, регулярно промывайте дозатор и не перегружайте барабан. Оставляйте дверцу и лоток приоткрытыми для циркуляции воздуха и полного высыхания деталей.

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