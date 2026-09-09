Одежда высохнет в разы быстрее: японский трюк, который изменит ваш способ сушки белья

Японский метод сушки белья / © pexels.com

Реклама

Впрочем, чтобы быстро высушить одежду, совсем не обязательно покупать сушильную машину. Есть простой способ организовать вещи на сушилке так, чтобы между ними лучше циркулировал воздух. Этот подход часто называют японским методом сушки белья.

В чем секрет японского способа сушки

Главная ошибка при сушке одежды — пытаться разместить как можно больше вещей на сушилке. Когда футболки, брюки, полотенца и свитера висят слишком близко друг к другу, ткань плохо проветривается. Поэтому вода испаряется медленнее, а одежда дольше остается влажной.

Реклама

Японский метод предполагает другой принцип: вещи нужно развешивать с учетом их размера, оставляя между ними достаточно простора.

Реклама

Это создает лучшую циркуляцию воздуха и помогает влаге быстрее покидать ткань. По данным источника, правильное расположение вещей может сократить продолжительность сушки примерно на 30–45%.

Как правильно развешивать белье на сушилке

Чтобы проверить этот лайфхак на практике, не нужно покупать специальное оборудование. Достаточно изменить порядок, в котором вы развешиваете постиранные вещи.

Большие и длинные вещи размещайте по краям сушилки. Это могут быть:

штаны;

свитера;

большие полотенца;

длинные платья;

другая объемная одежда.

В центре оставляйте небольшие вещи: футболки, майки, белье, носки и другие компактные изделия.

Реклама

Так длинные вещи не будут создавать своеобразную стену вокруг одежды в центре. Воздух сможет свободнее проходить между тканями, а значит, белье высохнет быстрее.

Почему не стоит перегружать сушилку

Плотно заполненная сушилка не означает, что белье высохнет быстрее. Напротив, когда мокрые вещи касаются друг друга, между слоями ткани скапливается влага.

Особенно медленно сохнут толстые материалы. Например, свитер или джинсы могут оставаться сырыми значительно дольше тонкой футболки. Если такие вещи разместить в упор, воздух практически не будет иметь доступа к отдельным участкам ткани.

Поэтому при сушке одежды в квартире лучше оставлять небольшие промежутки между вещами, даже если для этого придется развесить белье в два этапа.

Реклама

Как еще можно ускорить сушку одежды

Есть несколько простых приемов, которые помогут вещам поскорее отдать лишнюю влагу.

Сушите рубашки и платья на вешенках

Рубашки, блузки и платья удобно размещать на обычных плечиках. В таком положении ткань лучше расправляется и проветривается. Кроме того, на одежде образуется меньше складок.

Перед тем как повесить вещь, расстегните пуговицы, расправьте воротник и ткань. Это позволит воздуху попадать на большую площадь изделия.

Не складывайте мокрые вещи в несколько слоев

После стирки лучше расправить каждую вещь. Если ткань останется скомканной или сложенной пополам, влага будет задерживаться внутри складок.

Оставляйте пространство между вещами

Это основной принцип быстрой сушки белья. Чем свободнее воздух перемещается вокруг мокрой ткани, тем быстрее она высыхает.

Если сушилка стоит в помещении, дополнительно поможет регулярное проветривание. Вентиляция способствует отводу влаги, которая испаряется из мокрой одежды.

Действительно ли японский метод работает

Суть метода не в каком-нибудь специальном устройстве или средстве для стирки. Его эффективность объясняется простым принципом: лучшая циркуляция воздуха помогает влаге быстрее улетучиваться из ткани.

По приведенным в оригинальном материале данным, такой способ развешивания может снизить время сушки примерно на 30–45%. В то же время, результат будет зависеть от типа ткани, количества воды после отжима, температуры и влажности воздуха в помещении.

Так что если вы привыкли развешивать вещи хаотично или пытаться поместить все выстиранное белье на одну сушилку, стоит попытаться изменить подход. Иногда для того, чтобы быстрее высушить одежду после стирки, достаточно просто правильно ее разместить.

FAQ

Как быстро высушить одежду после стирки?

Развешивайте вещи так, чтобы они не касались друг друга. Большие и длинные изделия лучше размещать по краям сушилки, а небольшие — в центре. Так между тканью остается больше пространства для циркуляции воздуха. Дополнительно помогают проветривание помещения и использование вешалки для рубашек и платьев.

Как быстро высушить белье без сушильной машины?

Не перегружайте сушилку и оставляйте промежутки между вещами. Расправляйте складки, а рубашки, блузки и платья сушите на вешенках. В помещении желательно обеспечить хорошую вентиляцию, поскольку это способствует более быстрому отведению влаги.

Новости партнеров

Новости партнеров