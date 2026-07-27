Одежда высохнет вдвое быстрее: пять простых уловок, которые еще и уменьшат счета за свет

Как быстро высушить одежду / © pexels.com

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К счастью, существует несколько простых способов, которые помогут значительно ускорить сушку вещей без ущерба для ткани.

Эксперты отмечают: главный секрет быстрой сушки — хорошая циркуляция воздуха и удаление максимального количества влаги еще до начала сушки.

Очищайте фильтр и вентиляцию сушильной машины

Если вы используете сушильную машину, не забывайте очищать фильтр для ворса после каждого цикла. Загрязненный фильтр ухудшает циркуляцию горячего воздуха, поэтому одежда сохнет дольше, а сама техника потребляет больше электроэнергии.

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Также следует регулярно проверять вентиляционный канал сушилки. Если он засорен, эффективность устройства значительно снижается, а риск перегрева возрастает.

Воспользуйтесь «методом сухого полотенца»

Один из самых простых лайфхаков — положить в барабан вместе с мокрой одеждой большое сухое махровое полотенце.

Первые 10–15 минут он будет активно впитывать лишнюю влагу, благодаря чему вещи высохнут быстрее. После этого полотенце желательно достать, чтобы оно не начало возвращать накопленную влагу обратно в барабан.

Не перегружайте сушилку

Желание высушить всю одежду за один раз может сыграть злую шутку. Если барабан переполнен, вещи не имеют места для свободного движения, а горячий воздух циркулирует хуже.

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В результате цикл длится дольше, а одежда все равно может остаться сырой. Лучше разделить большую стирку на две загрузки.

Максимально удаляйте воду после стирки

Если сушите вещи естественным способом, сначала нужно избавиться от как можно большего количества воды.

Для этого:

включите дополнительный режим отжима;

или тщательно отожмите вещи вручную;

для деликатных тканей можно завернуть одежду в сухое полотенце и слегка прижать — она быстро впитает лишнюю влагу.

Чем меньше воды останется в волокнах, тем быстрее высохнет одежда.

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Используйте солнце и свежий воздух

В теплую сухую погоду лучше всего сушить белье на улице. Солнечное тепло, ветер и низкая влажность значительно ускоряют испарение воды.

Если погода не позволяет вынести сушилку на улицу, разместите ее возле открытого окна или вентилятора. Само движение воздуха является одним из основных факторов быстрого высыхания вещей.

Следует ли включать максимальную температуру

Высокая температура действительно сокращает время сушки, однако она может навредить ткани. Натуральный хлопок, шерсть и некоторые синтетические материалы могут дать усадку или быстрее изнашиваться.

Поэтому для большинства вещей оптимальным выбором станет средний температурный режим.

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Что делать, если одежда все равно остается влажной

Если даже после полного цикла сушки вещи остаются сырыми, проблема может быть не в одежде, а в самой технике. Проверьте чистоту вентиляционного канала и фильтра. Если это не помогает, возможно, сушильная машина требует технического осмотра.

FAQ

Как быстро высушить одежду без сушильной машины?

Эффективнее всего — включить дополнительный отжим в стиральной машине, хорошо расправить вещи, развесить их так, чтобы между ними оставалось пространство, и обеспечить постоянное движение воздуха. Для этого подойдет вентилятор или открытое окно. В солнечную погоду сушка на улице значительно быстрее, чем в помещении.

Сколько времени сохнет одежда после стирки?

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В сушильной машине большинство вещей высыхает примерно за 30–45 минут в зависимости от типа ткани и выбранного режима. При естественной сушке процесс может длиться от 4 до 12 часов, а при высокой влажности даже дольше.

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